Почему Путин не ладит с Зеленским – The Washington Post назвала 6 причин

Владимир Путин (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Американское издание The Washington Post проанализировало шаги двух лидеров – Украины и России, и выделило главные причины, почему идет конфронтация глав государств.

Зеленский изменил свое мнение о Минских соглашениях

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В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский выбрал Минские соглашения в качестве основы для мирных переговоров по Донбассу. Однако Кремль не выполнял свои обязательства, из-за чего у президента Украины изменилось отношение к Москве и договоренностям.

Зеленский активно настаивает на членстве в НАТО

После того, как не удалось добиться мира на Донбассе, а также все больших агрессивных действий РФ, Зеленский сделал акцент на вступление Украины в НАТО и активно продвигал эту идею западным партнерам. Россию это очень раздражает.

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Зеленский закрывает пророссийские телеканалы

Украинский лидер подписал указ о введении санкций против телеканалов, бенефициаром которых являлся кум Путина, нардеп Виктор Медведчук.

Позиция Зеленского по языковому вопросу

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Как пишет The Washington Post, Владимир Зеленский, по определению Москвы, является носителем русского языка, однако глава государства не отменил закон о государственном языке. Кремль также считает, что президент Украины "отказался от своей идентичности", которую Россия обычно вызывается защищать.

Зеленский преследует близкого друга Путина

Уголовное производство в отношении Виктора Медведчука – это сильный удар по самолюбию Путина.

Шутки Зеленского над Путиным

Летом 2021 года президент России Владимир Путин выдал статью об Украине, которая была опубликована на русском и украинском языках, в которой президент РФ утверждал, что Россия и Украина — братья и "один народ". В ответ Зеленский высмеял Путина.

Путин и Зеленский вскоре могут встретиться

В Турции может состояться встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о достижении договоренности с украинским лидером об организации встречи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не отвергает никакие переговорные форматы, в том числе встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции, однако никаких договоренностей на этот счет нет.

Отметим, что с момента вступления в должность президента, Владимир Зеленский не встречался с главой РФ. У Украины и России разные требования к переговорному процессу, однако две стороны за дипломатический диалог.