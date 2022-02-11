Чому Путін нахамив Зеленському: "Свобода слова Савіка Шустера"

У прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" сьогодні, 11 лютого, о 21:00 експерти обговорять, чому президент РФ Володимир Путін дозволяє собі звертатися до президента України Володимира Зеленського в принизливому тоні? Як ми маємо на це реагувати?

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На порядку денному також такі питання:

Чи потрібні Україні Мінські угоди? Чи можна їх виконувати?

Як нам повернути окупований Донбас?

У нас зростають ціни на продукти, а українці починають суттєво економити. Як довго це триватиме?

133-й день Михайло Саакашвілі перебуває за ґратами. Чи є надія на визволення?

Серед гостей студії:

Гіулі Аласанія – мати Михайла Саакашвілі;

Юлія Тимошенко – лідер партії ВО "Батьківщина", прем'єр-міністр України (2007–2010);

Володимир Гройсман – лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016–2019);

Юрій Бойко – співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

Ірина Геращенко – співголова фракції "Європейська Солідарність";

Сергій Рахманін – народний депутат, "Голос", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Олег Тягнибок – лідер партії ВО "Свобода";

Микола Катеринчук – лідер "Європейської партії України";

Сергій Фурса – заступник директора Dragon Capital;

Михайло Кухар – старший економіст Ukraine Economic Outlook;

Арсен Дідур – виконавчий директор "Союзу молочних підприємств України" (підключатися з відеозв'язку).

Також до участі в ефірі було запрошено:

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Олег Устенко – радник Президента України з економічних питань;

Юлія Свириденко – перший віцепрем'єр-міністр України;

Ірина Верещук – віцепрем'єр-міністр України;

Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ;

Роман Лещенко – міністр аграрної політики України.

Раніше ми повідомляли, що в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ексміністр оборони України Степан Полторак заявив, що Москва не відмовилася від своєї мети – знищити державу Україна .

Також нагадаємо, Савік Шустер уже зробив чотири щеплення від коронавірусу .