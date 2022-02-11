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Чому Путін нахамив Зеленському: "Свобода слова Савіка Шустера"

Марія Дмитренко
11 лютого, 13:06
Також політики вирішили розібратися, чи потрібні Україні Мінські угоди

У прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" сьогодні, 11 лютого, о 21:00 експерти обговорять, чому президент РФ Володимир Путін дозволяє собі звертатися до президента України Володимира Зеленського в принизливому тоні? Як ми маємо на це реагувати?

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На порядку денному також такі питання:

  • Чи потрібні Україні Мінські угоди? Чи можна їх виконувати?
  • Як нам повернути окупований Донбас?
  • У нас зростають ціни на продукти, а українці починають суттєво економити. Як довго це триватиме?
  • 133-й день Михайло Саакашвілі перебуває за ґратами. Чи є надія на визволення?

Серед гостей студії:

  • Гіулі Аласанія – мати Михайла Саакашвілі;
  • Юлія Тимошенко – лідер партії ВО "Батьківщина", прем'єр-міністр України (2007–2010);
  • Володимир Гройсман – лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016–2019);
  • Юрій Бойко – співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";
  • Ірина Геращенко – співголова фракції "Європейська Солідарність";
  • Сергій Рахманін – народний депутат, "Голос", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Олег Тягнибок – лідер партії ВО "Свобода";
  • Микола Катеринчук – лідер "Європейської партії України";
  • Сергій Фурса – заступник директора Dragon Capital;
  • Михайло Кухар – старший економіст Ukraine Economic Outlook;
  • Арсен Дідур – виконавчий директор "Союзу молочних підприємств України" (підключатися з відеозв'язку).

Також до участі в ефірі було запрошено:

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  • Олег Устенко – радник Президента України з економічних питань;
  • Юлія Свириденко – перший віцепрем'єр-міністр України;
  • Ірина Верещук – віцепрем'єр-міністр України;
  • Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ;
  • Роман Лещенко – міністр аграрної політики України.

Раніше ми повідомляли, що в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ексміністр оборони України Степан Полторак заявив, що Москва не відмовилася від своєї мети – знищити державу Україна .

Також нагадаємо, Савік Шустер уже зробив чотири щеплення від коронавірусу .