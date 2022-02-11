Почему Путин надерзил Зеленскому: "Свобода слова Савика Шустера"

В прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сегодня, 11 февраля, в 21:00 эксперты обсудят, почему президент РФ Владимир Путин позволяет себе обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому в унизительном тоне? Как мы должны на это реагировать?
В повестке вечера также следующие вопросы:
- Нужны ли Украине Минские соглашения? Можно ли их выполнять?
- Как нам вернуть оккупированный Донбасс?
- У нас растут цены на продукты, а украинцы начинают существенно экономить. Как долго это продлится?
- 133-й день Михеил Саакашвили находится за решеткой. Есть ли надежда на освобождение?
Среди гостей студии:
- Гиули Аласания – мать Михеила Саакашвили;
- Юлия Тимошенко – лидер партии ВО "Батькивщина", премьер-министр Украины (2007–2010);
- Владимир Гройсман – лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019);
- Юрий Бойко – сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Ирина Геращенко – сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
- Сергей Рахманин – народный депутат, "Голос", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Олег Тягнибок – лидер партии ВО "Свобода";
- Николай Катеринчук – лидер "Европейской партии Украины";
- Сергей Фурса – заместитель директора Dragon Capital;
- Михаил Кухар – старший экономист Ukraine Economic Outlook;
- Арсен Дидур – исполнительный директор "Союза молочных предприятий Украины" (подключаться по видеосвязи).
Также к участию в эфире были приглашены:
- Олег Устенко – советник Президента Украины по экономическим вопросам;
- Юлия Свириденко – первый вице-премьер-министр Украины;
- Ирина Верещук – вице-премьер-министр Украины;
- Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел;
- Роман Лещенко – министр аграрной политики Украины.
Ранее мы сообщали, что в эфире "Свободы слова Савика Шустера" экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Москва не отказалась от своей цели – уничтожить государство Украина.
Также напомним, Савик Шустер уже сделал четыре прививки от коронавируса.