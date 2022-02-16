Шоу маріонеток. Як Росія торгує визнанням "ЛДНР" і чи потрібний Путіну Донбас

Визнання "ЛДНР" обійдеться Росії надто дорого. Фото: колаж "Сьогодні"

Держдума РФ направила президенту Росії Володимиру Путіну пропозиції визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". Глава Кремля пообіцяв зробити "все необхідне для того, щоб життя жителів Донбасу змінилося на краще".

Що ж чекає так звані "ЛДНР" у разі визнання їхнього суверенітету? Чи стануть маріонеткові утворення незалежними державами та чи увійдуть до складу РФ? І навіщо Путіну руйнувати Мінські угоди, на виконанні яких він сам наполягав? Сайт "Сегодня" дає відповіді на ці запитання.

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Путін розгляне питання щодо визнання незалежності "ЛДНР"

15 лютого Держдума РФ відправила президентові Росії пропозицію визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". Володимир Путін поки що не ухвалив однозначного рішення, але сказав, що готовий зробити все необхідне для вирішення проблем Донбасу

"Депутати парламенту орієнтуються на громадську думку, на думку своїх виборців. Цілком очевидно, у нашій країні переважна більшість людей співчуває жителям Донбасу, підтримує їх і сподівається, що ситуація там докорінно зміниться на кращий для них бік" , – сказав Путін.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

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Яким чином Росія може визнати суверенітет своїх маріонеток

Політолог Руслан Бортник вважає, що Росія може використати "Абхазький сценарій".

"У 2008 році Росія визнала незалежність частини грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії, після чого ввела туди свої війська під виглядом миротворців, взявши "республіки" під повний контроль", – каже "Сьогодні" Бортник.

На думку експерта, Кремль може використати таку саму модель на Донбасі, пославшись на нібито волевиявлення народу.

"Крім того, Росія може зайти на Донбас під приводом захисту своїх громадян від "геноциду". Адже не просто так 600 тисяч жителів "ЛДНР" роздали паспорти РФ", – каже Бортник.

У 2008 році Росія визнала незалежність частини грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії, після чого ввела туди свої війська під виглядом миротворців, взявши "республіки" під повний контроль. Фото: m.ostro.org

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Анексія Донбасу за прикладом Криму

Варто зазначити, що визнання Росією незалежності "ЛДНР" вкотре порушить Гельсінський заключний акт 1975 року, який встановив принцип непорушності кордонів у Європі та Будапештський меморандум 1994 року, згідно з яким Росія зобов'язалася гарантувати безпеку, суверенітет та територіальну цілісність України. Проте, як цинічно заявив у жовтні 2021 року представник російської делегації у Першому комітеті Генеральної Асамблеї ООН Денис Лозінський , "Росія не брала на себе зобов'язання змушувати частину України залишатися у її складі проти волі місцевого населення".

"Будь-які звинувачення на адресу Росії у порушенні зобов'язань щодо Будапештського меморандуму абсолютно безпідставні. Положення цього документа не поширюються на обставини, що стали наслідком дій внутрішньополітичних чи соціально-економічних факторів" , – заявив дипломат .

Денис Лозінський: "Росія не брала на себе зобов'язання змушувати частину України залишатися у її складі проти волі місцевого населення". Фото: ASPI

Цим же Лозінський пояснив анексію Росією Криму.

"Перед обличчям розгулу націонал-радикальних елементів в Україні та в ситуації, коли в країні за підтримки ззовні стався державний переворот із застосуванням сили, реалізація населенням Криму та Севастополя права на самовизначення та подальше входження до складу Росії стало для нього єдиним можливим способом захисту своїх життєво важливих інтересів" , – сказав Лозинський.

Визнання "ЛДНР" зруйнує Мінські угоди

Політолог Олексій Якубін зазначає, що визнання Росією незалежності "ЛДНР" зруйнує Мінські угоди, на яких наполягає сама Росія.

"Росія на публічному рівні заявляє, що Донбас є територією України. На цьому побудовано Мінські угоди та "нормандський формат". Визнання незалежності "ЛДНР" свідчить про те, що Росія виходить із "Мінська" і повністю перекреслює домовленості", – пояснює " Сьогодні" Якубін.

Олексій Якубін: "Визнання незалежності ОРДЛО свідчить про те, що Росія виходить із "Мінська" і повністю перекреслює домовленості" / Фото: Facebook

Що дасть Росії визнання суверенності "ЛДНР"

За словами політологів, визнання незалежності фейкових республік означатиме для Росії нові можливості щодо мілітаризації регіону. Отже, отримавши згоду нових незалежних держав, РФ зможе вже й офіційно розмістити на їх території свої військові бази.

До речі, керівництво так званої "ДНР" неодноразово заявляло, що планує звернутися по військову допомогу до Росії, а депутати Держдуми РФ у зверненні до Путіна запропонували, щоб президент РФ провів переговори з ватажками "ЛДНР" для створення "правової основи міждержавних відносин", яка регулюватиме у тому числі надання військової допомоги.

Звичайно, Україна і практично весь світ не визнає незалежність Донбасу і вважатиме розміщення російських військових баз у даному регіоні прямою агресією. Але чи це зупинить Москву? З огляду на приклад анексії Криму – навряд чи.

Розширення кордонів "ЛДНР" може призвести до війни

Руслан Бортник зазначає, що після визнання незалежності "ЛДНР" буде новий виток ескалації. І справа тут не лише у російських військових базах.

"Виникне серйозна загроза війни з Україною за підконтрольні їй території Луганської та Донецької областей, які "ЛДНР" хочуть включити до свого складу", – пояснює Бортник.

У 2019 році так звані "ЛНР" та "ДНР" ухвалили "закони" про кордони, в яких зазначається, що межі самопроголошених республік з Україною відповідають усій території Луганської та Донецької областей у її складі. Теоретично Росія зможе порушити питання про відновлення кордонів і розв'язати війну з Україною.

Чи включить Росія "ЛДНР" до свого складу

"Населення Донбасу історично сприймає регіон як частину російської держави та з 2014 року відстоює цю позицію, зокрема зі зброєю в руках" , – заявляв ватажок фейкової "ДНР" Денис Пушилін . Такі ж заяви регулярно звучать від "керівників" маріонеткової "ЛНР". Але чи потрібен Москві донбаський регіон, як частина Росії?

Незважаючи на заяву Путіна про те, що "більшість росіян співчуває жителям Донбасу", дані соцопитувань свідчать про те, що бачити "ЛДНР" у складі Росії бажає абсолютну меншість – менш як чверть населення РФ. Однією з головних причин небажання росіян об'єднуватися з Донбасом є дорожнеча його відновлення. За даними експертів, на розвиток знищених підприємств та інфраструктури знадобиться понад 20 мільярдів доларів.

"Не тільки відновлення Донбасу, а й підтримка повноцінної життєдіяльності регіону, а також регулярні соціальні виплати мешканцям – все це вимагатиме величезних фінансових вливань. Для Росії приєднання так званих республік не вигідне економічно", – каже Бортник.

Денис Пушилін: "Населення Донбасу історично сприймає регіон як частину російської держави". Фото: denis-pushilin.ru

Як Росія спекулює на суверенітеті "ЛДНР"

Руслан Бортник упевнений, що Росія в такий спосіб намагається змусити Україну виконати Мінські угоди.

"Росія натякає, що якщо Україна не виконуватиме "Мінськ", то вона зможе визнати так звані "ЛДНР", – каже Бортник.

Політолог Вадим Карасьов вважає, що Москва також намагається змусити Захід вплинути на Київ.

"Росія сподівається, що західні партнери України інтерпретуватимуть питання про визнання незалежності фейкових "ЛДНР" як загрозу втрати українських територій у разі неконструктивності позиції Києва на переговорах щодо Мінських угод і зможуть натиснути на Україну", – каже "Сьогодні" Карасьов.

Вадим Карасьов: "Москва намагається змусити Захід вплинути на Київ" / Фото: Facebook

Політолог Володимир Воля додає, що визнання так званих ЛДНР може бути використане Кремлем у разі відмови США від надання гарантій нерозширення НАТО на Схід.

"Якщо США не піде на поступки, Росія може використати визнання терористів з "ЛДНР" як нову загрозу дестабілізації Донбаського регіону", – каже Воля.

Володимир Воля вважає, що Росія може шантажувати США за допомогою "ЛДНР" / Фото: Facebook

Ціна блефу

Визнання так званих "ЛДНР", за словами політологів, сьогодні не вигідне Росії. Для Москви у такому рішенні немає жодних політичних чи економічних переваг.

"Москві не вигідно визнавати "ЛДНР", але їй вигідно загрожувати Україні та Заходу такою ймовірністю", – підсумував Бортник.

Руслан Бортник: "Москві не вигідно визнавати "ЛДНР", але їй вигідно загрожувати Україні та Заходу такою ймовірністю" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що речник МЗС України Олег Ніколенко вважає, що визнання Росією фейкових "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія .

Крім того, ми з'ясовували, чому дискусії про визнання "республік" виникли під час переговорів РФ та США, що думають про це в Україні та самозвану "ДНР" і чи піде Путін на такий крок.