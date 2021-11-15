Перший день карантину у Раді: скільки невакцинованих депутатів

Стефанчук збирається остаточно розібратися з деолігархізацією. Колаж "Сьогодні"
У парламенті 83% народних депутатів отримали щонайменше одну дозу щеплення вакцини проти коронавіруса. Про це на прес-брифінгу повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
"Щодо кількості провакцинованих народних депутатів – зараз ще інформація збирається – але станом на зараз: Апарат – 93% вакцинованих, 83% депутатів – мають ось таке посвідчення про вакцинацію", – сказав він.
За його словами, 83% від 420 депутатів – це 348 депутатів.
Скільки хворих у Раді
Також він розповів про те, що станом на 15 листопада хворіють на коронавірусну хворобу 6 народних депутатів і 20 співробітників Апарату.
За словами політика, депутатам, у яких перевірили наявність сертифікату, видають тимчасові посвідчення, щоб не створювати черги депутатів щодня на вході. Тобто працівники УДО не перевіряють у таких депутатів наявність сертифікатів.
Ситуація з коронавірусом у Раді
- За словами нардепа Михайла Радуцького, політики вакцинуються на камери , але чи прищеплювалися вони насправді – ніхто не знає.
- цей у Верховній Раді працює мобільна бригада, яка вакцинує народних депутатів, помічників, працівників Апарату ВР та журналістів. Також створюється необхідна для цього інфраструктура, відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також розміщені публічні пункти вакцинації в готелях, підпорядкованих парламенту.
- Станом на 1 листопада, коронавірусом хворіють сім народних депутатів та 21 працівник Апарату Верховної Ради.