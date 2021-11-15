Первый день карантина в Раде: сколько невакцинированных депутатов

Стефанчук собирается окончательно разобраться с деолигархизацией. Коллаж "Сегодня"
В парламенте 83% народных депутатов получили как минимум одну дозу вакцины против коронавируса. Об этом на пресс-брифинге сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Что касается количества провакцинированных народных депутатов, сейчас еще информация собирается, но по состоянию на сейчас: Аппарат – 93% вакцинированных, 83% депутатов имеют вот такое удостоверение о вакцинации", – сказал он.
По его словам, это 348 депутатов.
Сколько заболевших в Раде
Стефанчук рассказал, что по состоянию на 15 ноября болеют коронавирусом 6 народных депутатов и 20 сотрудников Аппарата.
По словам политика, депутатам, у которых проверили наличие сертификата, выдают временные удостоверения, чтобы не создавать ежедневные очереди у входа. То есть работники УГО не проверяют у таких депутатов наличие сертификата.
Ситуация с коронавирусом в Раде
- По словам нардепа Михаила Радуцкого, политики вакцинируются на камеры, но прививались ли они на самом деле – никто не знает.
- В Верховной Раде работает мобильная бригада, которая вакцинирует народных депутатов, их помощников, работников Аппарата ВР и журналистов. Также создается необходимая для этого инфраструктура, открыты пункты вакцинации внутри парламента, публичные пункты вакцинации также будут размещены в отелях, подчиненных парламенту.
- Ранее сообщали, что по состоянию на 1 ноября коронавирусом болеют семь народных депутатов и 21 работник Аппарата Верховной Рады.