Первый день карантина в Раде: сколько невакцинированных депутатов

Стефанчук собирается окончательно разобраться с деолигархизацией. Коллаж "Сегодня"

В парламенте 83% народных депутатов получили как минимум одну дозу вакцины против коронавируса. Об этом на пресс-брифинге сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Что касается количества провакцинированных народных депутатов, сейчас еще информация собирается, но по состоянию на сейчас: Аппарат – 93% вакцинированных, 83% депутатов имеют вот такое удостоверение о вакцинации", – сказал он.

По его словам, это 348 депутатов.

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Сколько заболевших в Раде

Стефанчук рассказал, что по состоянию на 15 ноября болеют коронавирусом 6 народных депутатов и 20 сотрудников Аппарата.

По словам политика, депутатам, у которых проверили наличие сертификата, выдают временные удостоверения, чтобы не создавать ежедневные очереди у входа. То есть работники УГО не проверяют у таких депутатов наличие сертификата.

Ситуация с коронавирусом в Раде