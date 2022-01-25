Переживає за безпеку Євросоюзу: Макрон проведе переговори з Путіним та Зеленським

Переговори пройдуть через загострення ситуації в Україні/Колаж: "Сьогодні"
Президент Франції Емманюель Макрон найближчим часом проведе телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, він поспілкується з лідером Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Єлисейський палац.
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"Президент Республіки, який найближчими днями проведе переговори з президентом Путіним і президентом Зеленським, як і раніше сповнений рішучості використовувати всі ресурси дипломатії для збереження стабільності в Європі, а також для прояву солідарності і готовності підтримати держави Євросоюзу, що турбуються про свою безпеку", — повідомили в Єлисейському палаці.
Загроза повномасштабної війни з Росією
- Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що з двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.
- Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.