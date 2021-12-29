Переговори США та Росії: у ЄС висунули свою умову

Євросоюз хоче брати участь у переговорах США і РФ з безпеки / Фото: Колаж: Сьогодні

Євросоюз хоче взяти участь у переговорах між США та Росією стосовно деескалації напруженості на російсько-українському кордоні. Про це заявив в інтерв'ю виданню Die Welt верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

ЄС хоче брати участь у переговорах Росія – США

Будь-які дискусії щодо європейської безпеки мають відбуватися в координації з ЄС та за його участі, вважає Боррель.

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"Ми не хочемо і не можемо собі дозволити бути сторонніми глядачами, через голову яких ухвалюють рішення", – наголосив він.

Якщо Москва в січні обговорюватиме безпеку в Європі й говоритиме про гарантії, то "це не ті обставини, які стосуються лише Америки та Росії".

"ЄС має бути присутнім на цих переговорах, такі переговори будуть лише тоді мати сенс, якщо вони пройдуть у тісній координації та за участю ЄС", – зазначив єврочиновник.

Він припускає, що Росія хотіла б мати таку ситуацію, коли дві сторони поділять між собою сфери впливу поза участі ЄС.

Також Боррель розкритикував "цілком неприйнятні умови, насамперед якщо враховувати Україну", які висуває Росією разом з її закликами до гарантій безпеки та нерозширення НАТО на схід. Право будь-якої держави самостійно вирішувати, входити чи не входити до будь-яких альянсів, не може ставати предметом дискусій, зазначив представник ЄС.

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Італія може стати посередником

23 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що Італія могла б відіграти посередницьку роль у переговорах між Росією та НАТО щодо гарантій безпеки. За його словами, відносини між Росією та Італією перебувають на високому рівні, "незалежно від тих політичних сил, які в той чи інший момент опиняються на вершині політичної влади".

Переговори Росія – НАТО

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російсько-американські переговори про гарантії безпеки відбудуться відразу після новорічних канікул, за день до саміту Росія – НАТО. Представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч РФ – НАТО 12 січня.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що НАТО має відкинути вимоги президента Росії Володимира Путіна щодо "гарантій безпеки" і висунути йому зустрічні.