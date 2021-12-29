Переговоры США и России: в ЕС выдвинули свое условие

Евросоюз хочет участвовать в переговорах США и РФ по безопасности / Фото: Коллаж: Сегодня

Евросоюз хочет принять участие в переговорах между США и Россией по поводу деэскалации напряженности на российско-украинской границе. Об этом заявил в интервью изданию Die Welt верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.

ЕС хочет участвовать в переговорах Россия – США

Любые дискуссии по европейской безопасности должны проходить в координации с ЕС и при его участии, считает Боррель.

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"Мы не хотим и не можем себе позволить быть посторонними зрителями, через голову которых принимаются решения", – подчеркнул он.

Говоря о том, что если Москва в январе будет обсуждать строение безопасности в Европе и говорить о гарантиях безопасности, то это не те обстоятельства, которые касаются только Америки и России".

"ЕС должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры будут только тогда иметь смысл, если они пройдут в тесной координации и с участием ЕС", – отметил он.

Он допускает, что Россия хотела бы иметь такую ситуацию, когда две стороны разделяют между собой сферы влияния без учета ЕС.

Также он раскритиковал "совершенно неприемлемые условия, в первую очередь, если учитывать Украину", выдвигаемые Россией вместе с ее призывами к гарантиям безопасности и нерасширению НАТО на восток. Право любого государства самостоятельно решать, входить или не входить в какие-либо альянсы, не может становиться предметом дискуссий, отметил представитель ЕС.

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Италия может стать посредником

23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Италия могла бы сыграть посредническую роль в переговорах между Россией и НАТО о гарантиях безопасности. По его словам, отношения между Россией и Италией находятся на высоком уровне, "вне зависимости от тех политических сил, которые в тот или иной момент оказываются на вершине политической власти".

Переговоры Россия – НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российско-американские переговоры о гарантиях безопасности пройдут сразу после новогодних каникул – за день до саммита Россия – НАТО. Представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг решил созвать встречу РФ – НАТО 12 января.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что НАТО должно исключить требования президента России Владимира Путина о "гарантиях безопасности" и выдвинуть ему встречные.