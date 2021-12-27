Коли РФ та США обговорять ультиматум Путіна – Лавров назвав терміни

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російсько-американські переговори щодо гарантій безпеки відбудуться відразу після новорічних канікул – за день то саміту Росія – НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube каналу Соловйов LIVE.

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Нагадаємо, представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч РФ – НАТО 12 січня.

За словами міністра закордонних справ РФ, за день до цього Москва проведе переговори з Вашингтоном. Темами обговорення стануть вимоги Кремля про нерозширення НАТО, зокрема, Володимир Путін хоче гарантій, що Україна не вступить до Альянсу.

"Із США ми проводитимемо основний раунд переговорів, які відбудуться відразу після завершення новорічних канікул. Натовці запропонували вустами Столтенберга як генсекретаря – але ясно, що це з подачі США – відразу після цього, через день, провести засідання ради Росія – НАТО", – сказав Лавров.

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Він додав, що переговори вестимуть міжвідомчі делегації за участю МЗС та військових.

Ультиматум РФ щодо НАТО