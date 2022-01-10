Переговори США та РФ – на кону доля України: вже є перші заяви

Москва намагається домовитися зі США, щоб Україну не пустили до НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні в Женеві (Швейцарія) відбудуться важливі переговори щодо ультиматуму Путіна про гарантії безпеки для Росії, зокрема про неприєднання України до НАТО. Зустріч американської та російської делегацій розпочнеться близько 10:00 за київським часом. 9 січня відбулися попередні переговори представників зовнішньополітичних відомств і вже є перші заяви.

Хто буде від Росії:

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заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков;

заступник міністра оборони Олександр Фомін;

інші представники МЗС та Міноборони.

Від США:

перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман;

заступник держсекретаря з контролю за озброєннями Бонні Дженкінс;

заступник помічника держсекретаря США Кріс Робінсон, який займається пов'язаними з Євразією питаннями;

помічник глави Пентагону з питань Росії, України та Євразії Лора Купер;

начальник операцій при Об'єднаному комітеті начальників штабів ЗС США генерал Джеймс Мінгас;

представники Ради нацбезпеки, Пентагону та американського військового командування.

Напередодні відбулися попередні переговори США та РФ

Представник РФ Сергій Рябков провів консультації з Венді Шерман, передає РБК. Вони спілкувалися понад дві години.

"Приголомшливо. Розмова була складна, але ділова. Я думаю, що завтра час не витрачатимемо даремно", – заявив він.

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Представниця Держдепу США Венді Шерман наголосила на прихильності Сполучених Штатів міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних націй обирати свої власні союзи, повідомляє пресслужба. Держдепу.

"США вітатимуть справжній прогрес через дипломатію. Сполучені Штати обговорять певні двосторонні питання з Росією, але не обговорюватимуть європейську безпеку без наших європейських союзників і партнерів. Обговорення деяких питань буде відкладено до засідання Ради Росія – НАТО в Брюсселі 12 січня та засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня", – заявила вона.

Чого сторони чекають від переговорів?

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує жодних проривів. Все, на що сподівається Вашингтон, – порозумітися з Москвою з низки питань.

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"Я не думаю, що ми побачимо якісь прориви. Будь-який прогрес, якого ми хочемо досягти, можливий тільки на взаємній основі", – сказав голова американської дипломатії.

У МЗС РФ розповіли про настрої Росії на сьогоднішні переговори.

"Навіть нефахівцеві зрозуміло, що вимагати від Росії поступок у ситуації, коли саме НАТО протягом усіх останніх десятиліть прагне, що називається, "відтіснити" нашу країну і перевести її якщо не на роль підлеглого, то на другі ролі в міжнародній політиці, причому зробити це з заподіянням прямої шкоди нашій безпеці, більше не вдасться. Це все у минулому. І раніше не дуже виходило, а зараз цьому просто покладено край. Отже, НАТО треба збирати манатки і вирушати на рубежі 1997 року", – сказав Сергій Рябков.

Що вимагає Москва від Заходу

У проєкті договорів із США та НАТО, які направила до Брюсселя та Вашингтону Росія, ключові пункти – нерозширення військово-політичного блоку:

США зобов'язуються виключити подальше розширення НАТО у східному напрямку, відмовитися від прийому до Альянсу держав, які раніше входили до СРСР (зокрема України);

учасники, які є державами-членами НАТО, беруть зобов'язання, що виключають подальше розширення Альянсу, зокрема приєднання України, і навіть інших країн;

США не повинні створювати військові бази на території держав колишнього СРСР або використовувати їхню інфраструктуру для ведення будь-якої військової діяльності, а також розвивати з ними двостороннє військове співробітництво.

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