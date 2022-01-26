"Переговори з "ЛДНР" – смерть для України". У чому головна небезпека "нормандської зустрічі"

Андрій Єрмак спростував інформацію про переговори з ЛДНР. Фото: колаж "Сьогодні"

26 січня у Парижі почалася зустріч радників лідерів "нормандського формату". Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що учасники саміту можуть говорити про дату переговорів України з представниками так званих "ДНР" та "ЛНР" щодо статусу Донбасу. Як на це відреагували українські політики та експерти і що заявили в Офісі президента?

Що повідомили ЗМІ

25 січня видання Deutsche Welle поінформувало, що учасники "нормандської зустрічі" можуть обговорювати дату переговорів з представниками ОРДЛО про новий статус Донбасу.

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"Під час консультацій, зокрема, хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу", – йдеться у повідомленні.

У Парижі відбудеться зустріч радників лідерів "нормандського формату". Фото: LB.ua

Переговори можуть "підірвати" Україну

Ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Іларіонов у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 заявив, що переговори з представниками ЛДНР неприпустимі.

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"Це нескінченно ризиковано, смертельно небезпечно для України. Для її незалежності, самостійності та суверенітету", – сказав Іларіонов.

Андрій Іларіонов: "Переговори з ЛДНР смертельно небезпечні для України". Фото: скріншот

З ним погодився журналіст Дмитро Гордон, зазначивши, що у разі, якщо українська влада сяде за стіл переговорів із "бандитськими угрупованнями "ЛДНР", то Україна "вибухне".

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"Вести переговори зі злочинцями, убивцями, сепаратистами – це смерті подібно для держави загалом, чого й домагається Путін", – сказав Гордон.

Він також наголосив, що люди Донбасу є громадянами України.

"Україна має оголосити амністію, а кривавих бандитів нехай Росія забирає собі. Спочатку Донбас, а згодом – Крим. Якщо Єрмак чи Зеленський сяде за стіл переговорів із Пушиліним чи Пасічником – я цього не прийму. Я перший скажу, що це зрада інтересів України. Жодних переговорів з тими, на чиїх руках кров українських патріотів!" – заявив Гордон.

Дмитро Гордон: "Ніяких переговорів із тими, на чиїх руках кров українських патріотів". Фото: скріншот

Що заявили на Банковій

26 січня голова Офісу президента України Андрій Єрмак спростував інформацію, опубліковану у ЗМІ, заявивши, що українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих республік "ЛНР" та "ДНР".

"Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде. А подібні вигадки з'являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці". Нехай ті, хто сьогодні бере участь у створенні цих фейків, йдуть і собі малюють на лобі червоні лінії, а у нас вони, як і українські інтереси, прошиті на підкірці", – сказав він.

За словами Єрмака, наразі конкретного порядку денного зустрічі "нормандських радників" немає, але представники України планують обговорювати поновлення режиму припинення вогню, гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів, а також майбутню роботу у "нормандському форматі".

"На відміну від деяких політиків, ні бізнесу, ні переговорів ми з сепаратистами не ведемо і ніколи не вестимемо", – наголосив Єрмак.

Андрій Єрмак (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Він також додав, що затверджувати будь-які документи у "нормандському форматі" мають право лише лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Зустрічі радників і міністрів у цьому форматі мають виключно консультаційний характер.

"Будь-які інсинуації чи маніпуляції – це інсинуації та маніпуляції людей, зацікавлених у зриві переговорів", – підсумував Єрмак.

Переговори з "ЛДНР" – червона лінія для України

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Марія Іонова в ефірі телеканалу Україна 24 зазначила, що для України переговори з "ЛДНР" є червоною лінією, а українській владі необхідно виконувати обіцянки.

"Говорити про те, що переговорів із бойовиками не буде – це одне, а не робити цього – це інше. Мінський формат – єдиний, де визнано агресію Росії. Іншого немає. Через три роки Зеленський міг розробити інший формат, але такого немає", – сказала депутат.

Марія Іонова: "Переговори з ЛДНР – червона лінія для України". Фото: eurosolidarity.org

Нардеп, голова партії "Голос" Кіра Рудик також вважає, що переговори із бойовиками ОРДЛО не допустимі.

"Наша фракція на цьому наполягає", – заявила вона.

Кіра Рудік: "Переговори із бойовиками ОРДЛО не допустимі". Фото: прес-служба партії "Голос"

Дві проблеми Мінських угод

Дипломат, надзвичайний та повноважний посол Костянтин Єлісєєв зазначив, що українська влада піариться на самому факті проведення "нормандського формату" на рівні пересічних зустрічей дипломатичних радників, тоді як раніше реальними досягненнями вважалися домовленість про перемир'я та припинення вогню. На його думку, на майбутніх переговорах Україні потрібно тримати у кишені "домашні заготовки".

"У Мінських домовленостях є дві проблеми: пріоритетність кроків щодо виконання угоди та питання – хто контролюватиме неконтрольовану ділянку на лінії розмежування", – сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".

Костянтин Єлісєєв: "Україні треба тримати в кишені "домашні заготівлі"" / Фото: Офіційний сайт президента України

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Україну в Парижі представить глава Офісу президента Андрій Єрмак. Росію – заступник глави адміністрації президента Дмитро Козак. Від Німеччини бере участь радник канцлера Єнс Плетнер, від Франції – радник президента Еммануель Бонн.

Також ми інформували, що Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести тристоронню зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.