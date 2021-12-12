Партія точно буде – Розумков розкрив свої плани та назвав головну проблему

Депутат сподівається, що до його партії приєднаються достатньо людей. Колаж "Сьогодні"

Екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков натхненний даними соцопитувань, за якими він входить до п'ятірки кандидатів на пост президента, а його політсила впевнено проходить до парламенту.

Про це він сказав у ток-шоу "Україна з Тиграном Мартіросяном" на каналі "Україна 24".

Реклама

Деталі

Разумков запевнив, що активно займається побудовою своєї партії. Водночас зазначає, що попереду багато роботи, до якої він готовий.

Ми плануємо будувати саме партію, а не політичний проєкт. Ми хочемо її зареєструвати, пройти весь шлях того, як зароджується партія. Не просто взяти і сказати – ось у нас є, побігли далі. Вона (партія – ред. ) йтиме не в кількості, а як", – запевнив Разумков.

Депутат сподівається, що до його партії приєднаються достатньо людей, у тому числі і з чинних депутатів. Проте наголошує, що з кадрами є проблема.

Реклама

"Головна проблема – це професійні люди, які завжди у дефіциті. Плюс до професійних давайте додамо моральні базові цінності, які мають бути у людей. Тому що у нас бувають професійні, яким потім не знаєш, як кишені зашити. Об'єктивно, це велика проблема" , – зазначає нардеп.

Ряди "Слуги народу" рідшають