Партія точно буде – Розумков розкрив свої плани та назвав головну проблему

Депутат сподівається, що до його партії приєднаються достатньо людей. Колаж "Сьогодні"
Екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков натхненний даними соцопитувань, за якими він входить до п'ятірки кандидатів на пост президента, а його політсила впевнено проходить до парламенту.
Про це він сказав у ток-шоу "Україна з Тиграном Мартіросяном" на каналі "Україна 24".
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Разумков запевнив, що активно займається побудовою своєї партії. Водночас зазначає, що попереду багато роботи, до якої він готовий.
Ми плануємо будувати саме партію, а не політичний проєкт. Ми хочемо її зареєструвати, пройти весь шлях того, як зароджується партія. Не просто взяти і сказати – ось у нас є, побігли далі. Вона (партія – ред. ) йтиме не в кількості, а як", – запевнив Разумков.
Депутат сподівається, що до його партії приєднаються достатньо людей, у тому числі і з чинних депутатів. Проте наголошує, що з кадрами є проблема.
"Головна проблема – це професійні люди, які завжди у дефіциті. Плюс до професійних давайте додамо моральні базові цінності, які мають бути у людей. Тому що у нас бувають професійні, яким потім не знаєш, як кишені зашити. Об'єктивно, це велика проблема" , – зазначає нардеп.
Ряди "Слуги народу" рідшають
- За два роки президентську політсилу в парламенті залишили самі чи когось примусово вигнали з десяток депутатів. Тільки недавно із фракції виключили Людмилу Буймістер . Вона зізналася, що їй важко було працювало зі "слугами народу".
- Через місяць із фракції виключили Артема Дмитрука – процедуру ініціювали за підсумками з’їзду партії. Політик вважає, що його вигнали із фракції за критику.
- Крім того, із "Слуги народу" можуть вигнати ще одного депутата – Юрія Камельчука через його небажання вакцинуватися.