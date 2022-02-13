Відповідь буде швидка! Байден дав обіцянку Зеленському

/ Фото: Reuters, Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Байден підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Президент США ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками та партнерами дадуть відповідь швидко і рішуче на будь-яку подальшу російську агресію проти України", – йдеться у повідомленні.

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Обидва лідери погодилися з важливістю продовження дипломатії та стримування у відповідь на нарощування Росією військової міці біля кордонів України, зазначили в Білому домі.

Також про розмову повідомив Володимир Зеленський.

"Була годинна телефонна розмова з Джо Байденом. Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію. Подробиці пізніше", — написав він у Twitter.

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Байден та безпека України

Раніше Байден загрожував Росії швидкими та серйозними наслідками у разі її вторгнення в Україну.

"Якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, Сполучені Штати завдадуть швидких і серйозних наслідків Росії разом з нашими союзниками та партнерами", – йдеться у заяві Білого дому.

У США підготували список представників російської еліти, близьких до президента Росії Володимира Путіна, до них будуть застосовані економічні санкції

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Загроза вторгнення