Відповідь буде швидка! Байден дав обіцянку Зеленському

/ Фото: Reuters, Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні
Президент США Джо Байден поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Байден підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України. Про це повідомила пресслужба Білого дому.
"Президент США ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками та партнерами дадуть відповідь швидко і рішуче на будь-яку подальшу російську агресію проти України", – йдеться у повідомленні.
Обидва лідери погодилися з важливістю продовження дипломатії та стримування у відповідь на нарощування Росією військової міці біля кордонів України, зазначили в Білому домі.
Також про розмову повідомив Володимир Зеленський.
"Була годинна телефонна розмова з Джо Байденом. Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію. Подробиці пізніше", — написав він у Twitter.
Байден та безпека України
Раніше Байден загрожував Росії швидкими та серйозними наслідками у разі її вторгнення в Україну.
"Якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, Сполучені Штати завдадуть швидких і серйозних наслідків Росії разом з нашими союзниками та партнерами", – йдеться у заяві Білого дому.
У США підготували список представників російської еліти, близьких до президента Росії Володимира Путіна, до них будуть застосовані економічні санкції
Загроза вторгнення
- Росія стягнула війська чисельністю понад сто тисяч до кордону України. Вона розпочне вторгнення 16 лютого, повідомила, посилаючись на свої джерела, американська агенція Bloomberg. Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.
- Видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ймовірність нового вторгнення Росії в Україну зростає.
- Група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.