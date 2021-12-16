"Вони там є": у Росії офіційно визнали присутність своїх військ на Донбасі

У Ростові суддя ненароком визнав присутність російських військ на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"
Суддя Кіровського районного суду міста Ростова мимоволі визнав присутність російських військ на окупованій території українського Донбасу, коли ухвалював вирок у справі про хабарництво одного з військовослужбовців.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.
"Вони там є". Російський суд вперше офіційно визнав, що війська РФ борються проти України в Донецькій та Луганській областях", – написав він.
Повідомляється, що фігурант справи постачав продовольство російським військовим, розташованим на території так званих "ДНР" та "ЛНР". У травні-листопаді 2019 року він мало не зірвав постачання продовольства для російських солдатів, які перебували там, як сказано у вироку, "на бойовому чергуванні". Ситуацію російський військовий намагався зам'яти хабарами, але це не вдалося.
Суддя Кіровського райсуду Ростова всю фабулу справи вніс до офіційного документу та виклав у публічний доступ.
"Коли його виженуть з роботи, пропоную надати йому притулок в Україні. На підставі того, що він, скажімо, давно прихований агент нашої розвідки", — пожартував із цього приводу журналіст.
Дивіться скриншоти зі сторінки сайту судових рішень РФ:
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
- У середині листопада президент Росії Володимир Путін заявив, що конфлікт на Донбасі далекий від вирішення, а також традиційно звинуватив Україну у невиконанні домовленостей.
- Посилаючись на мінські документи, Росія вимагає від України проведення виборів під дулами автоматів та особливого статусу для ОРДЛО, але сама не виконує навіть перших пунктів "Мінська" – припинити стрілянину і піти з Донбасу.
- Водночас турецький лідер Реджеп Ердоган запропонував помирити Україну та Росію. Він хоче виступити посередником у переговорах Києва та Москви.