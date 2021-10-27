"Коля шо, дурень? Торгується у нас до останнього, ціни знає" – на Бессарабці відреагували на слова Тищенка про дешеве сало (фото)

Нардеп Тищенко купує продукти на Бесарабському базарі і не пам'ятає цін / Колаж "Сьогодні"
Народний депутат Микола Тищенко нещодавно здивував українців своїми знаннями про продуктовий шопінг. У коментарі журналістам колишній ресторатор стверджував, що шмат сала коштує від 50 до 200 гривень за кілограм. Стільки ж – яловичина, від 50 до 70 гривень, але можна знайти і по 20. А гречку він купує приблизно по 12-28 гривень за кіло. За словами Тищенка, такі ціни можна знайти не у приватних фермерів з глибинки, а в самому центрі Києва – на Бессарабському ринку.
Журналіст сайту "Сьогодні" показав реальний прайс на продукти з найдорожчого ринку столиці.
Пучок моркви замість кілограма яловичини
За такі гроші, що нардеп готовий віддати за кілограм м'яса, на Бессарабці можна купити хіба що невеликий пучок моркви. Коренеплід коштує у середньому 50 гривень за кіло.
Помідори та цибуля — по 100. А кілограм часнику затягне на 250 гривень.
Кілограм від Тищенка – це 100 грам на ринку
Горезвісна яловичина обійдеться покупцеві від 200 гривень за кілограм. Але продавці сказали, що на прилавках її нема. Натомість пропонують свинину – по 140.
А взагалі є м'ясо на будь-який смак: ребро свині по 130, печінка – 59, антрекот – 180. Ціни вказані у гривнях за кілограм.
За цілу качку просять 180 гривень (за кілограм). Продавець показує важкі тушки, які догори дриґом чекають свого часу.
̶Г̶е̶н̶е̶р̶а̶л̶ь̶с̶ьк̶е̶ депутатське сало
Улюблені ласощі депутата Тищенка – сало. Принаймні по нього він приходить на Бессарабку часто. Це підтвердили торговці на ринку:
"Так, приходить сюди. Бере сало, м'ясо! Торгується завжди до останнього", – киває одна з продавчинь.
Колега з м'ясного відділу, що стоїть поруч, підхоплює:
"Та знає він ціни, навіщо сказав таке взагалі? Коля шо, дурень? Я навіть не пам'ятаю, в якому році кілограм яловичини можна було купити по 50 гривень. Це просто нонсенс! Ніде таких цін немає! Ні на Бессарабці, на ні будь-якому іншому базарі!"
Жінки показують шматки сала. Ціни варіюють від 150 до 500 гривень за кілограм. Тищенко, кажуть продавчині, купує український делікатес по 250 гривень.