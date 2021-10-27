"Коля шо, дурак? Торгуется у нас до последнего, цены знает" – на Бессарабке отреагировали на слова Тищенко о дешевом сале (фото)

Нардеп Тищенко покупает продукты на Бессарабском рынке и не помнит цен / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Николай Тищенко недавно удивил украинцев своими познаниями о продуктовом шопинге. В комментарии журналистам бывший ресторатор утверждал, что кусок сала стоит от 50 до 200 гривен за килограмм. Столько же – говядина, от 50 до 70 гривен, но можно найти и за 20. А гречку он покупает примерно по 12-28 гривен за кило. По словам Тищенко, такие цены можно найти не у частных фермеров из глубинки, а в самом центре Киева — на Бессарабском рынке.

Журналист сайта "Сегодня" показал реальный прайс на продукты с самого дорогого рынка столицы.

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Пучок морковки вместо килограмма говядины

За такие деньги, что нардеп готов отдать за килограмм мяса, на Бессарабке можно купить разве что небольшой пучок морковки. Корнеплод стоит в среднем 50 гривен за кило.

Морковь на Бессарабке по 50 гривен за килограмм / Фото "Сегодня"

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Помидоры и лук — по 100. А килограмм чеснока затянет на 250 гривен.

Овощи на рынке в центре Киева / Коллаж "Сегодня"

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Килограмм от Тищенко равен 100 граммам на рынке

Пресловутая говядина обойдется покупателю от 200 гривен за килограмм. Но продавцы сказали, что на прилавках ее нет. Вместо этого предлагают свинину — по 140.

За свинину на Бессарабке просят от 140 гривен за килограмм / Фото "Сегодня"

А вообще есть мясо на любой вкус: ребро хрюшки по 130, печенка – 59, антрекот – 180. Цены указаны в гривнях за килограмм.

Свежее мясо на прилавках рынка / Коллаж "Сегодня"

За целую утку просят 180 гривен (за килограмм). Продавец показывает увесистые тушки, которые вверх тормашками ждут своего часа.

Целая утка к семейному столу / Фото "Сегодня"

̶Г̶е̶н̶е̶р̶а̶л̶ь̶с̶к̶о̶е̶ депутатское сало

Любимое лакомство депутата Тищенко – сало. По крайней мере, за ним он приходит на Бессарабку часто. Это подтвердили торговцы на рынке:

"Да, приходит сюда. Берет сало, мясо! Торгуется всегда до последнего", – кивает одна из продавщиц.

Сало в центре Киева обойдется в 150-500 гривен за килограмм / Фото "Сегодня"

Стоящая рядом коллега из мясного отдела подхватывает:

"Та знает он цены, зачем сказал такое вообще? Коля шо, дурак? Я даже не помню, в каком году килограмм говядины можно было купить за 50 гривен. Это просто нонсенс! Нигде таких цен нет! Ни на Бессарабке, ни на любом другом базаре!"

Женщины показывают куски сала. Цены варьируют от 150 до 500 гривен за килограмм. Тищенко, говорят продавцы, покупает украинский деликатес по 250 гривен.