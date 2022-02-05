Окупація України та концтабори для незгодних: Bild опублікував секретний план Путіна

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін хоче здійснити державний переворот в Україні, взяти під контроль великі міста, створити "народну раду" та приєднати Україну до союзної держави РФ та Білорусі.

Таку інформацію опублікувало німецьке видання Bild з посиланням на дані західних спецслужб.

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Видання стверджує, що російська армія після вторгнення до України має намір знищити українські війська в польових умовах, потім обсадити великі міста та активізувати агентуру спецслужб РФ. Їхнім завданням буде створити проросійське керівництво, яке б домовилося про капітуляцію міст.

ФСБ, за даними Bild, "нині готує проросійські групи для розгортання в Україні".

Що робитиме Кремль після вторгнення

Після отримання контролю над усіма великими містами влада Росії нібито створить маріонеткову "народну раду", яка має замінити собою український парламент.

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Потім нібито планується створення підконтрольного Росії "уряду", щоб надати перевороту "виду демократії та правового захисту".

У секретному звіті, який цитує видання, йдеться про маріонетковий уряд, що оголосить надзвичайний стан і почне створювати табори для незгодних українців.

"Табори для утримання проукраїнських активістів уже обговорюються та формуються списки тих, кого посадять туди", – пише Bild.

Наступний етап, повідомляє видання – "створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму щодо приєднання до Росії".

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Кінцевою метою Кремля видання називає створення "союзної держави" з Білоруссю та Україною у складі.

Як пише Bild, вторгнення Росії може статися "у лютому, але не пізніше березня", якщо Путін "не передумає".

Німецька розвідка вважає, що Путін готовий до нападу

Раніше голова федеральної розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія готова до нападу на Україну, проте остаточного рішення щодо вторгнення ще не ухвалено.

Як наголосив Каль, "криза може розвиватися тисячами шляхів. Він перерахував кілька можливих сценаріїв, "включаючи дії щодо дестабілізації уряду в Києві або підтримку сепаратистів на сході України та просування лінії розмежування вперед".

У США помилково повідомили про російське вторгнення

Американське інформагентство Bloomberg у ніч 5 лютого помилково опублікувало новину про початок повномасштабного вторгнення Росії до України. Потім повідомлення видалили та вибачилися перед читачами. Інцидент журналісти пояснили тим, що готуються до "різних сценаріїв" розвитку подій.

Текст із заголовком "Росія вторгається до України" (Russia Invades Ukraine) було опубліковано на сайті Bloomberg 4 лютого, а потім видалено.