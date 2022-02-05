Оккупация Украины и концлагеря для несогласных: Bild опубликовал секретный план Путина

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Президент России Владимир Путин хочет осуществить государственный переворот в Украине, взять под контроль крупные города, создать "народную раду" и присоединить Украину к союзному государству РФ и Беларуси.

Такую информацию опубликовало немецкое издание Bild со ссылкой на данные западных спецслужб.

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Издание утверждает, что российская армия после вторжения в Украину намерена уничтожить украинские войска в полевых условиях, затем осадить крупные города и активизировать агентуру спецслужб РФ. Их задачей будет создать пророссийское руководство, которое договорилось бы о капитуляции городов.

ФСБ, по данным Bild, "в настоящее время готовит пророссийские группы для развертывания в Украине".

Что будет делать Кремль после вторжения

После получения контроля над всеми крупными городами власти России якобы создадут марионеточную "народную раду", которая должна заменить собой украинский парламент.

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Затем якобы планируется создание подконтрольного России "правительства", чтобы придать перевороту "вид демократии и правовой защиты".

В секретном отчете, который цитирует издание, говорится марионеточное правительство объявит чрезвычайное положение и начнет создавать лагеря для несогласных украинцев.

"Лагеря для содержания проукраинских активистов уже обсуждаются и формируются списки тех, кого туда посадят", – пишет Bild.

Следующий этап, сообщает издание – "создать условия для проведения общенационального референдума по присоединению к России".

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Конечной целью Кремля издание называет создание "союзного государства" с Беларусью и Украиной в составе.

Как пишет Bild, вторжение России может произойти "в феврале, но не позже марта", если Путин "не передумает".

Немецкая разведка считает, что Путин готов к нападению

Ранее глава федеральной разведки Германии Бруно Каль заявил, что Россия готова к нападению на Украину, однако окончательное решение относительно вторжения еще не принято.

Как подчеркнул Каль, "кризис может развиваться тысячами путей". Он перечислил несколько возможных сценариев, "включая действия по дестабилизации правительства в Киеве или поддержку сепаратистов на востоке Украины и продвижение линии разграничения вперед".

В США по ошибке сообщили о российском вторжении

Американское информагентство Bloomberg в ночь 5 февраля по ошибке опубликовало новость о начале полномасштабного вторжения России в Украину. Затем сообщение удалили и извинились перед читателями. Инцидент журналисты объяснили тем, что готовятся к "разным сценариям" развития событий.

Текст с заголовком "Россия вторгается в Украину" (Russia Invades Ukraine) был опубликован на сайте Bloomberg 4 февраля, а затем удален.