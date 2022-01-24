Окупації не буде: озвучено сценарій вторгнення РФ в Україну

Росія не зважиться на окупацію значних територій України, однак може повторити "грузинський сценарій" – напасти, завдати серйозної військової поразки та почати диктувати свої умови.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів експерт-міжнародник Геннадій Друзенко, коментуючи скупчення військ РФ біля українського кордону.

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Експерт нагадав, що, за останніми даними розвідки, армія РФ біля кордонів України зросла до 127 тисяч людей. За його словами, Кремль розміщує війська таким чином, що це "найближчий шлях з території Росії саме на Київ".

"Я думаю, у Кремлі чудово розуміють, що захопити значні частини української території, а тим більше утримати – безперспективно. Це буде набагато гірше, ніж Афганістан для СРСР чи пізніше для американців, бо зброя тут краща і воюємо ми точно не гірші. Але повторити стратегію Грузії, тобто напасти, увійти, поставити на коліна, поставити танки, умовно кажучи, на в'їзді до Києва або кинути пару "Іскандерів", зламати хребет і відійти – це найнебезпечніше", – наголосив Друзенко.

Як зазначив експерт, "зосередження військ саме на північному сході України каже, що такий варіант росіянами розглядається всерйоз".

Загроза повномасштабної війни з Росією

Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .

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У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.

Є думка, що російські війська можуть розпочати атаку з боку Білорусі. Росія та Білорусь у лютому проведуть військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Російські військові вже масово прибувають до Білорусі. Зокрема Росія перекинула в Білорусь винищувачі Су-35С, які проведуть польоти на максимальну дальність

Тому Україна також почала перекидання військ до північного кордону для захисту від можливої загрози, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні . За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.