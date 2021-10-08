Офшори Зеленського і відставка Разумкова: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять скандал з нібито офшорами президента Володимира Зеленського та "95 кварталу".

Також темами програми будуть:

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трагедія Бабиного Яру;

чи повинен президент надати пояснення за скандал з офшорами;

Саакашвілі в грузинській в'язниці і що має статися, щоб він вийшов на свободу;

кому вигідне звільнення Дмитра Разумкова – країні або "Слузі народу".

Гостями студії стануть:

позафракційний народний депутат Дмитро Разумков ;

; міністр фінансів України (2016-2018), секретар Ради національної безпеки і оборони (2019) Олександр Данилюк ;

; співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко ;

; народний депутат від "Батьківщини" Іван Крулько ;

; народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Олег Волошин ;

; народний депутат від "Голосу" Сергій Рахманін ;

; виконуючий обов'язки Генерального прокурора України (2020) Віктор Чумак ;

; заступник директора Dragon Capital Сергій Фурса ;

; головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна" Сергій Щербина ;

; депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія ;

; регіональний редактор OCCRP, журналіст інтернет-видання журналістських розслідувань "Важливі події" Роман Шлейнов ;

; головний редактор агентства журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" Анна Бабінець.

Також до дискусії були запрошені народні депутати від "Слуги народу", але, на жаль, відповіді від них отримано не було.