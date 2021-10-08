Офшори Зеленського і відставка Разумкова: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять скандал з нібито офшорами президента Володимира Зеленського та "95 кварталу".
Також темами програми будуть:
- трагедія Бабиного Яру;
- чи повинен президент надати пояснення за скандал з офшорами;
- Саакашвілі в грузинській в'язниці і що має статися, щоб він вийшов на свободу;
- кому вигідне звільнення Дмитра Разумкова – країні або "Слузі народу".
Гостями студії стануть:
- позафракційний народний депутат Дмитро Разумков;
- міністр фінансів України (2016-2018), секретар Ради національної безпеки і оборони (2019) Олександр Данилюк;
- співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко;
- народний депутат від "Батьківщини" Іван Крулько;
- народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Олег Волошин;
- народний депутат від "Голосу" Сергій Рахманін;
- виконуючий обов'язки Генерального прокурора України (2020) Віктор Чумак;
- заступник директора Dragon Capital Сергій Фурса;
- головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна" Сергій Щербина;
- депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія;
- регіональний редактор OCCRP, журналіст інтернет-видання журналістських розслідувань "Важливі події" Роман Шлейнов;
- головний редактор агентства журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" Анна Бабінець.
Також до дискусії були запрошені народні депутати від "Слуги народу", але, на жаль, відповіді від них отримано не було.