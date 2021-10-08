Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Влада Події

Офшори Зеленського і відставка Разумкова: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сергій Мартинець
8 жовтня, 16:29
Політики також обговорять ситуацію із затриманням Саакашвілі в Грузії і його подальшу долю

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять скандал з нібито офшорами президента Володимира Зеленського та "95 кварталу".

Також темами програми будуть:

Реклама

Гостями студії стануть:

  • позафракційний народний депутат Дмитро Разумков;
  • міністр фінансів України (2016-2018), секретар Ради національної безпеки і оборони (2019) Олександр Данилюк;
  • співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко;
  • народний депутат від "Батьківщини" Іван Крулько;
  • народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Олег Волошин;
  • народний депутат від "Голосу" Сергій Рахманін;
  • виконуючий обов'язки Генерального прокурора України (2020) Віктор Чумак;
  • заступник директора Dragon Capital Сергій Фурса;
  • головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна" Сергій Щербина;
  • депутат парламенту Грузії від партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія;
  • регіональний редактор OCCRP, журналіст інтернет-видання журналістських розслідувань "Важливі події" Роман Шлейнов;
  • головний редактор агентства журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" Анна Бабінець.

Також до дискусії були запрошені народні депутати від "Слуги народу", але, на жаль, відповіді від них отримано не було.

Реклама