Офшоры Зеленского и отставка Разумкова: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят скандал с якобы офшорами президента Владимира Зеленского и "95 квартала".
Также темами программы будут:
- трагедия Бабьего Яра;
- должен ли президент объясниться за скандал с офшорами;
- Саакашвили в грузинской тюрьме и что должно произойти, чтобы он вышел на свободу;
- кому выгодно увольнение Дмитрия Разумкова – стране или "Слуге народа".
Гостями студии станут:
- внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков;
- министр финансов Украины (2016-2018), секретарь Совета национальной безопасности и обороны (2019) Александр Данилюк;
- сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко;
- народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько;
- народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин;
- народный депутат от "Голоса" Сергей Рахманин;
- исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины (2020) Виктор Чумак;
- заместитель директора Dragon Capital Сергей Фурса;
- главный редактор интернет-издания "РБК-Украина" Сергей Щербина;
- депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Коба Накопия;
- региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований "Важные события" Роман Шлейнов;
- главный редактор агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо" Анна Бабинец.
Также к дискуссии были приглашены народные депутаты от "Слуги народа", но, к сожалению, ответ от них получен не был.