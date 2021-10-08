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Офшоры Зеленского и отставка Разумкова: "Свобода слова Савика Шустера"

Сергей Мартынец
8 октября, 16:29
Политики также обсудят ситуацию с задержанием Саакашвили в Грузии и его дальнейшую судьбу

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят скандал с якобы офшорами президента Владимира Зеленского и "95 квартала".

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Также темами программы будут:

Гостями студии станут:

  • внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков;
  • министр финансов Украины (2016-2018), секретарь Совета национальной безопасности и обороны (2019) Александр Данилюк;
  • сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко;
  • народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько;
  • народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин;
  • народный депутат от "Голоса" Сергей Рахманин;
  • исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины (2020) Виктор Чумак;
  • заместитель директора Dragon Capital Сергей Фурса;
  • главный редактор интернет-издания "РБК-Украина" Сергей Щербина;
  • депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Коба Накопия;
  • региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований "Важные события" Роман Шлейнов;
  • главный редактор агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо" Анна Бабинец.

Также к дискуссии были приглашены народные депутаты от "Слуги народа", но, к сожалению, ответ от них получен не был.

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