"Одним ворогом менше": "слуга" Третьякова поглумилися над смертю Полякова

Третьякова зганьбилася в історії з Поляковим. Колаж "Сьогодні"

В Верховна Раді спалахнув скандал – нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова в партійному чаті пораділа смерті депутата Антона Полякова і заявила, що тепер "одним ворогом менше". Про це оголосив з трибуни парламенту лідер депутатської групи "За майбутнє" Ігор Палиця.

Він звернувся до "слуг" стосовно ненормальної поведінки їх колеги.

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"Керівник комітету ВР Третьякова, який повинен піклуватися про людей, написала про смерть Антона Полякова, що одним ворогом менше. Прошу вас, фракцію "Слуга народу", зробити висновок зі слів Третьякової. Вона всім відома ставленням до дітей, людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Якою би людиною або політичним опонентом не був Поляков, померла людина – звичайна людина і наш колега по парламенту", – сказав Палиця.

Депутати групи "За майбутнє". Скріншот

Після його виступу депутати з залу стали кричати "Ганьба, ганьба".

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук навіть не хотів виступу Третьякової, зазначивши, що якщо такі слова з її боку і були, то вони неприпустимі. Але все ж нардеп відповіла на звинувачення.

"У мене два зауваження: перше – звідки "Замайбах" (неформальна назва групи" За майбутнє ". – Ред.) знає, що пишуть в чаті "Слуга народу". По друге – коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут в залі Конституцією і вважають, що вони можуть нав'язувати комусь якісь хустки на рота, то мені здається, що ганьба це вам", – сказала вона .

У цей момент Стефанчук перервав її виступ і попросив вимкнути мікрофон.

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"Життя кожної людини є найвищою цінністю і давайте припинимо на цьому спекуляції. А свобода слова в тому числі означає відповідальність за те, що говорить кожен з нас", – сказав віцеспікер.

Після цього в засіданні парламенту оголосили перерву, під час якої Третьякова поспішно залишала парламент і відмовлялася від коментарів.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував скандал.

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"Про політичну відповідальність... Політик будь-який повинен таку відповідальність нести, і Галина так само, і зараз всередині будемо обговорювати, яку саме може політично понести Галина по всій ситуації. Ситуація нова, вона тільки недавно з'явилася, і щоб прийняти якісь рішення треба певний час", – сказав він в кулуарах Ради.

Корнієнко не виключає, що серед санкцій може бути застосовано і виключення нардепа з фракції, але все вирішиться на нараді партійців. За його словами, в партійному чаті була реакція, що так висловлюватися не потрібно, що це було неправильно.

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