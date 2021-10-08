"Одним врагом меньше": "слуга" Третьякова поглумилась над смертью Полякова

Третьякова опозорилась в истории с Поляковым. Коллаж "Сегодня"

В Верховная Раде вспыхнул скандал – нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова в партийном чате порадовалась смерти депутата Антона Полякова и заявила, что теперь "одним врагом меньше". Об этом объявил с трибуны парламента лидер депутатской группы "За будущее" Игорь Палица.

Он обратился к "слугам" по поводу ненормального поведения их коллеги.

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"Руководитель комитета ВР Третьякова, который должен заботиться о людях, написала про смерть Антона Полякова, что одним врагом меньше. Прошу вас, фракцию "Слуга народа", сделать вывод со слов Третьяковой. Она всем известна отношением к детям, людям, к стране. Я считаю, что это недопустимо. Каким бы человеком или политическим оппонентом не был Поляков, умерший человек – обычный человек и наш коллега по парламенту", – сказал Палица.

Депутаты группы "За будущее". Скриншот

После его выступления депутаты из зала стали кричать "Позор, позор".

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук даже не хотел выступления Третьяковой, отметив, что если такие слова с ее стороны и были, то они недопустимы. Но все же нардеп ответила на обвинения.

"У меня два замечания: первое – откуда "Замайбах" (неформальное название группы "За будущее". – Ред.) знает, что пишут в чате "Слуга народа". Во вторых – когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку здесь в зале Конституцией и считают, что они могут навязывать кому-то какие-то платки на рот, то мне кажется, что позор это вам", – сказала она.

В этот момент Стефанчук прервал ее выступление и попросил выключить микрофон.

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"Жизнь каждого человека является высшей ценностью и давайте прекратим на этом спекуляции. А свобода слова в том числе означает ответственность за то, что говорит каждый из нас", – сказал вице-спикер.

После этого в заседании парламента объявили перерыв, во время которого Третьякова поспешно покидала парламент и отказывалась от комментариев.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал скандал.

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"О политической ответственности… Политик любой должен такую ​​ответственность нести, и Галина так же, и сейчас внутри будем обсуждать, какую именно может политически понести Галина по всей ситуации. Ситуация новая, она только недавно появилась, и чтобы принять какие-то решения надо определенное время", – сказал он в кулуарах Рады.

Корниенко не исключает, что среди санкций может быть применено и исключения нардепа из фракции, но все решится на совещании партийцев. По его словам, а партийном чате была реакция, что так высказываться не нужно, что это было неправильно.