Одна фракція пропустила екстрене засідання Верховної Ради

Не всі народні депутати України були присутні на екстреному засіданні Верховної Ради, яке відбулося увечері, 14 лютого, на тлі наростаючого занепокоєння через можливе вторгнення Росії на територію нашої країни. На засіданні були присутні голова ВР, керівництво ВР, усі голови фракцій, крім ОПЗЖ, міністр оборони, голова СБУ, прем'єр-міністр України.
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов за підсумками екстреного засідання. телеканал "Україна 24" .
Хто пропустив
"Наразі можу повідомити, що 23 народні депутати перебувають за кордоном України. Однак вважатимемо, що вони завтра встигнуть на засідання, яке буде о 10:00 починатися у ВР та виконають свій громадянський обов'язок", – сказав Данілов.
" ОПЗЖ відмовилася від участі у цьому заході", – наголосив секретар РНБО.
Чому вони обрали таку позицію, Данілову складно було відповісти – "ОПЗЖ точно не до мене", – резюмував він.
Ситуація
- Війська готові, але вторгнення 14-16 лютого малоймовірне – про це Данілов сказав журналістам за підсумками засідання.
- Нагадаємо, що 11 лютого президент США Джозеф Байден закликав американців негайно покинути Україну через те, що відбувається на наших кордонах з Росією та Білоруссю.
- Загалом уже мінімум п'ять країн відкликали додому своїх дипломатів із України.
- За даними російських ЗМІ, Москва також повернула додому частину своїх дипломатів, які ще працюють у своєму посольстві в Києві.