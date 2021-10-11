Один мільярд або арешт: до Медведчука прийшли прокурори (фото)

Медведчука чекає неприємний сюрприз. Колаж "Сьогодні"

Підозрюваному в державній зраді і фінансуванні тероризму Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень.

Про це повідомив в Facebook його соратник нардеп Ренат Кузьмін.

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"Медведчуку тільки що вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень. Це при тому, що Медведчук вже знаходиться під домашній арештом, його не порушує і за законом суд просто не може змінити йому запобіжний захід на більш тяжкий", – написав він.

Медведчук (праворуч, в кутку) спілкується з прокурорами. Фото: facebook.com/RRKuzmin

Кузьміна вразила сума застави. Нардеп нагадав, що раніше на рахунки Медведчука були накладені санкції РНБО і він не зможе перевести необхідну суму, навіть якщо знайде гроші

"Банк просто не прийме платіж через заборону РНБО", – додав він і показав відповідні документи.

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Нагадаємо, 8 жовтня на брифінгу генеральний прокурор Ірина Венедіктова і глава СБУ Іван Баканов оприлюднили записи розмов людини з голосом Медведчука з російськими посадовими особами, які обговорювали схему спонсорування бойовиків в ОРДЛО через український банк. Дивіться детальніше на відео:

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Сама Венедіктова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" пояснила, чому Медведчука досі не відправили в СІЗО.

Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень такі:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи в суді по суті. Зараз Медведчук під домашнім арештом до 31 жовтня.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чому справа Медведчука стане "довгобудом".