Один мільярд або арешт: до Медведчука прийшли прокурори (фото)

Медведчука чекає неприємний сюрприз. Колаж "Сьогодні"
Підозрюваному в державній зраді і фінансуванні тероризму Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень.
Про це повідомив в Facebook його соратник нардеп Ренат Кузьмін.
"Медведчуку тільки що вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень. Це при тому, що Медведчук вже знаходиться під домашній арештом, його не порушує і за законом суд просто не може змінити йому запобіжний захід на більш тяжкий", – написав він.
Кузьміна вразила сума застави. Нардеп нагадав, що раніше на рахунки Медведчука були накладені санкції РНБО і він не зможе перевести необхідну суму, навіть якщо знайде гроші
"Банк просто не прийме платіж через заборону РНБО", – додав він і показав відповідні документи.
Нагадаємо, 8 жовтня на брифінгу генеральний прокурор Ірина Венедіктова і глава СБУ Іван Баканов оприлюднили записи розмов людини з голосом Медведчука з російськими посадовими особами, які обговорювали схему спонсорування бойовиків в ОРДЛО через український банк. Дивіться детальніше на відео:
Сама Венедіктова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" пояснила, чому Медведчука досі не відправили в СІЗО.
Що інкримінують Медведчуку
Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень такі:
- замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
- передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
- антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).
20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи в суді по суті. Зараз Медведчук під домашнім арештом до 31 жовтня.
Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чому справа Медведчука стане "довгобудом".