"Обстріл дитячого садка – це частина плану Путіна": чи варто боятися початку війни зі Станиці Луганської

Артилерійські удари спеціально завдаються по цивільних об'єктах, у тому числі дитячому садку. Фото: колаж "Сьогодні"

Обстановка на лінії розмежування на Донбасі різко погіршилася за останню добу. Станом на 11 ранку 17 лютого українські позиції було обстріляно сепаратистами майже 30 разів, снаряди навіть потрапили до дитячого садка, в якому перебували діти. З чим пов'язане нове загострення і чи не переросте воно на повномасштабну війну?

Снаряди потрапили до дитячого садка

На Донбасі знову відбулося порушення "Режиму тиші". 16 лютого бойовики з важкого озброєння артилерійського калібру 122 мм обстріляли населений пункт Станиця Луганська. Снаряди потрапили до будівлі дитячого садка , у якому тим часом перебували діти.

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Снаряди потрапили в будинок дитячого садка, в якому в цей час були діти. Фото: прес-служба ООС

"За попередніми даними, троє працівників дитячого садка отримали контузії. Половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці оперативно евакуювали дітей та вихователів у укриття" , – повідомила прес-служба Об'єднаних сил .

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Міністр закордонних справ Дмитро Куліба закликав міжнародних партнерів – негайно відреагувати на порушення Росією Мінських домовленостей.

"З окупованої території Донбасу з важкої зброї обстріляно українське село Станиця Луганська. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки" , – написав Куліба у Twitter .

Дмитро Кулеба: "Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити серйозне порушення Мінських угод із боку Росії" / Фото: Facebook

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За день кількість обстрілів збільшилась у 6 разів

Зазначимо, що напередодні на Донбасі зафіксували п'ять обстрілів, а вранці 17 лютого противник обстріляв українські позиції. 29 разів , з них 27 пострілів було зроблено із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Зокрема, під обстріл артилерії, мінометів та станкових протитанкових гранатометів потрапили такі населені пункти :

Новотошківське:

Водяне;

Трудівське;

Старогнатівка;

Старий айдар;

Мар'їнка ;

Південне;

Майорськ;

Лобачеве;

Новоселівка друга;

Луанське;

Світдарськ;

Троїцьке;

Попасна;

Зайцеве;

Невельське;

Шуми;

Позвонка;

Травневе;

Станиця Луганська;

Авдіївка;

Піски

Внаслідок дій ворога один боєць ЗСУ отримав поранення середньої тяжкості. Також постраждали двоє цивільних.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь з метою припинення вогневої активності противника" , – повідомили в ООС.

Бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь з метою припинення вогневої активності противника / Фото: Минобороны Украины

Про те, що 17 лютого на лінії бойового дотику загострилася ситуація, також повідомляють інформаційні ресурси про "ДНР" і "ЛНР".

У Донецьку заявили про обстріл населених пунктів:

Оленівка;

Сигнальне;

Селище шахти "Трудівська"

селище шахти Ізотова;

селище шахти ім. Гагаріна;

Петрівське.

У Луганську заявили про обстріл населених пунктів:

Золоте-5;

Сокільники;

Веселенька;

Нижнє Лозове;

Новотошківське;

Донецька.

Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що представники "ЛДНР" подають неправильну інформацію .

"Бійці ЗСУ мають право відповідати на обстріл противника лише вогнем автоматів і кулеметів. Вони не можуть пошкодити будинки на великій відстані", – пояснює Жданов.

Бійці ЗСУ мають право відповідати на обстріл противника лише вогнем автоматів і кулеметів / Фото: Минобороны Украины

Чому почалося загострення на Донбасі

Військовий експерт Якуб Войнаровський зазначає, що сепаратисти регулярно влаштовують стрілянину на лінії розмежування.

"Сьогоднішнє збільшення інтенсивності обстрілів це черговий етап плану Путіна щодо дестабілізації ситуації на Донбасі та в Україні загалом. Спочатку була загроза вторгнення, потім заява про визнання незалежності ЛДНР, тепер стрілянина", – каже експерт.

Водночас, Войнаровський упевнений, що загострення на Донбасі не призведе до повномасштабної війни з Україною.

"Упевнений, що цього немає щодо Путіна", – каже він.

Збільшення інтенсивності обстрілів – це черговий етап плану Путіна щодо дестабілізації ситуації в Україні / Фото: ТАСС

З ним погоджується Олег Жданов.

"Війни найближчим часом не буде. Загостренням на Донбасі Путін намагається змусити Зеленського погодитись на виконання Мінських домовленостей. Канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з Путіним заявив, що Україна вже готує новий законопроект, у тому числі статус Донбасу. Таким чином Путін намагається поквапити президента України. Артилерійські удари завдаються по цивільних об'єктах, у тому числі дитячому садку, щоб викликати більше роздратування українського суспільства та невдоволення президентом", – пояснює нам Жданов.

Олег Жданов: "Загостренням на Донбасі Путін намагається змусити Зеленського погодитись на виконання Мінських домовленостей" / Фото: Facebook

Сайт "Сьогодні" також отримав ексклюзивний коментар від джерела в Міноборони України щодо різкої ескалації ситуації.

"Зроблена аналітика. Окупанти обстрілюють зараз переважно об'єкти цивільної інфраструктури, але при цьому не ведуть масованої атаки по позиціях ЗСУ. Це дає підстави говорити, що на цю хвилину відбувається низка провокацій. Робитися це може для того, щоб вже через кілька годин звинуватити ЗСУ в обстрілі мирних жителів. Що за цим може бути – питання до політиків. Крім того, з боку окупантів поруч із лінією фронту поки що не спостерігається нарощування військової техніки", – розповіли нам у Міноборони.

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