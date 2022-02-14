ОБСЄ спробує зупинити нову війну РФ: у МЗС назвали дату зустрічі

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Окрема зустріч ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ Російської Федерації вздовж кордону України та у тимчасово окупованому Криму пройде, швидше за все, 15 лютого.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Запит України

За його словами, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив направити офіційний запит щодо проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ Росії, яка має пройти протягом 48 годин, тобто, ймовірно, 15 лютого.

"Протягом передбачених Віденським документом 48 годин РФ не надала відповіді. Не можемо також вважати відповіддю листа Росії, який вона поширила в ОБСЄ через кілька годин після завершення передбаченого Віденським документом терміну", – заявив Ніколенко.

Він сказав, що відповідь не містить "ніякої інформації, яку запитувала Україна".

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Що сталося

11 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна звернулася до Російської Федерації із запитом про надання роз'яснень щодо військової діяльності РФ у районах, прилеглих до території України, а також у тимчасово окупованому Криму.

"Росія має 48 годин на відповідь. У разі її відсутності або надання недостатньої інформації Україна звернеться до РФ та інших держав-учасниць Віденського документа із скликанням зустрічі, на якій РФ має надати роз'яснення", – написав Кулеба.

При цьому журналіст "Радіо свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що Росія відхилила запит України з вимогою надати інформацію про військові навчання біля кордону. РФ назвала його "неприйнятним".

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У Москві стверджують, що Росія "не веде жодної незвичайної військової діяльності біля кордонів України".

Що таке Віденський документ

Віденський документ – це міжнародна угода держав-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), призначена для реалізації заходів довіри та безпеки в регіоні.

Серед положень документа – щорічний обмін військовою інформацією про сили, розташовані на територіях країн-учасниць, повідомлення військового характеру для зменшення ризику, включаючи консультації про незвичайну військову діяльність та небезпечні інциденти, попередні повідомлення щодо певних видів військової діяльності, спостереження за певними видами військової діяльності тощо.

Нагадаємо, Україна скликала зустріч із РФ та всіма державами – учасницями Віденського документа для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму.

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