Образив жінок-військових? Арахамію вимагають покарати за сексизм

Арахамія заявив, що українське суспільство не готове сприйняти жінку-міністра оборони. Фото: з відкритих джерел

"Європейська солідарність" вимагає усунути від участі у п'яти пленарних засіданнях голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію. Накласти покарання на депутата вимагають за сексистські та дискримінаційні висловлювання.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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Що накоїв Арахамія?

Геращенко нагадала, що під час брифінгу у приміщенні Верховної Ради Арахамія заявив, що "українське суспільство не готове сприйняти жінку-міністра оборони".

"Це не перший випадок печерного сексизму з вуст обличчя монобільшості. Як і не перший випадок дискримінаційних висловлювань на адресу українців. Раніше Давид Арахамія дозволив собі заявити, що корупція – в ДНК українців. Мені навіть важко уявити, як би подібні сентенції від спікера партії влади сприйняли, наприклад, в США, Німеччині чи Ізраїлі, якби хтось посмів подібне сказати про американців, німців чи євреїв", – сказала вона.

Депутатка також розповіла, що "сексистські заяви керівника "Слуг народу" викликали справжнє обурення серед жінок-військовослужбовців Збройних сил".



"Ми з колегами отримуємо сотні смс з вимогою захистити право українок займати найвищі державні посади, в тому числі в секторі безпеки і оборони", – додала вона.



За словами Геращенко, наступного сесійного тижня фракція "Європейської солідарності" вимагатиме від Регламентного комітету розглянути питання про відсторонення Арахамії від засідань.

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