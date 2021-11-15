Об'єднання Разумкова: депутати "Розумної політики" пояснили свій вибір і чим далі займуться

До міжфракційного об'єднання «Розумна політика» увійшли 25 нардепів. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній речник парламенту Дмитро Разумков заявив про створення у Верховній Раді нового міжфракційного об'єднання "Розумна політика". Сайт "Сьогодні" поговорив з нардепами, які увійшли до нового МФО, і з'ясував, як створилося об'єднання, чим воно займатиметься і чи не позбавлять депутатів мандатів за союз із Разумковим.

МФО "Розумна політика"

8 листопада Дмитро Разумков заявив про створення у Раді нового об'єднання нардепів.

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"Звернення щодо створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика" вже перебуває на розгляді керівництва парламенту. Наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення", – повідомив Разумков на своїй сторінці у Facebook.

Дмитро Разумков заявив про створення у Раді нового об'єднання нардепів / Фото: Facebook

Разумков також оприлюднив прізвища народних депутатів, які увійшли до його міжфракційного об'єднання. Крім самого Разумкова, до нового МФО увійшли 24 депутати. Більшість із них – із фракції "Слуга народу", ще двоє з "Батьківщини" та один – позафракційний.

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Коли з'явилася ідея створення МФО "Розумна політика"

За словами нардепа фракції "Батьківщина" Андрія Ніколаєнка, ідея створення міжфракційного об'єднання виникала після відставки Разумкова з посади спікера Ради

"Відбувся безпрецедентний тиск Офісу президента на свою фракцію "Слуга народу" та інші фракції. Люди, які були обурені такими методами Банкової, вирішили об'єднатися, щоб відстоювати свої позиції та ухвалювати розумні рішення у Раді", – каже "Сьогодні" Ніколаєнко.

Депутат підкреслив, що особисто знайомий із Разумковим, підтримує з ним дружні стосунки та поділяє його погляди.

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Андрій Ніколаєнко: "Ідея створення МФО виникала після відставки Разумкова" / Фото: Facebook

Нардеп "Слуги народу" Дмитро Микиша зазначає, що не йдеться про приєднання до ексспікера Ради.

"Це не приєднання до Разумкова, це об'єднання депутатів. Люди із загальними інтересами та позиціями вирішили, що потрібно разом просувати та лобіювати законодавчі ініціативи", – каже нам депутат.

Водночас він додав, що учасників МФО можна назвати єдиною командою.

"Людей, які разом розбираються у деяких питаннях, підтримують та поділяють спільні ініціативи, можна назвати командою. Дмитро Разумков є шановною людиною, яка розуміється на багатьох питаннях і яка може навколо себе зібрати колег, щоб ці ініціативи опрацьовувати", – каже Микиша.

Дмитро Микиша: "МФО – це не приєднання до Разумкова, це об'єднання депутатів / Фото: Facebook

Його колега з фракції Оксана Дмитрієва також назвала себе членом команди Разумкова. За її словами, вона завжди підтримувала Разумкова та голосувала проти його відставки.

"Коли мені запропонували приєднатися до МФО, я погодилася. Якщо Дмитро Олександрович вважає нас своєю командою, тоді так, я член його команди", – сказала депутат.

Оксана Дмитрієва: "Якщо Дмитро Олександрович вважає нас своєю командою, тоді так, я є членом його команди". Фото: колаж "Сьогодні"

Депутат фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін розповів "Сьогодні", що був запрошений до "Розумної політики" минулого тижня.

"З Разумковим у мене суто робочі відносини. Деякі його погляди я підтримую, деякі не поділяю. У демократичному парламенті так і має бути", – каже він.

Нардеп "Слуги народу" Валерій Божик також каже, що одержав запрошення минулого тижня.

"Йдеться про об'єднання колег, які мають досвід, знання та бажання для впровадження стабільної та продуманої держполітики. У складі МФО можна ефективніше вирішувати питання. Мені імпонує та мета, з якою створювалося МФО, тому я вирішив приєднатися до нього", – пояснює Божик.

Валерій Божик: "У складі МФО можна ефективніше вирішувати питання" / Фото: Facebook

Які завдання ставить собі нове МФО

За словами нардепа Ніколаєнка, сьогодні Офіс президента узурпував усі процеси в державі і з порушенням законів простягає через парламент вигідні йому законопроєкти.

"Президент, депутат чи звичайний громадянин – усі мають бути рівними перед законом. Близькі до президента люди не можуть безкарно збивати автомобілем людей чи вчиняти інші протизаконні дії", – наголосив Ніколаєнко.

Також депутат вважає, що влада не може адекватно реагувати на проблеми в країні.

"Ми вважаємо позицію уряду щодо енергетичного, тарифного, медичного та інших питань – "страусиною". У влади має бути більше рішучості та професіоналізму. Над цим ми і працюватимемо", – каже Ніколаєнко.

Депутат "Слуги народу" Іван Юнаков називає МФО додатковою платформою для розробки законопроєктів та обговорення необхідних країні ініціатив.

"Мета нашого об'єднання – посилити спільну парламентську роботу у складний для країни період. Нашими пріоритетами буде економічний та соціальний розвиток держави", – сказав Юнаков.

Іван Юнаков: "Нашими пріоритетами буде економічний та соціальний розвиток України" / Фото: Facebook

Позафракційна депутатка Людмила Буймістер каже, що у новому МФО нардепи шукатимуть шляхи вирішення актуальних питань.

"Ми пропонуватимемо альтернативні, якісніші, рішення замість тих, які сьогодні популістично пропагують чинна українська влада", – каже нам нардепка.

Людмила Буймістер: "Ми пропонуватимемо якісніші рішення замість тих, які сьогодні пропагує українська влада" / Фото: Facebook

Оксана Дмитрієва каже, що МФО мають офіційно зареєструвати у парламенті і лише після цього його члени зможуть розпочати роботу над законопроєктами.

"Обговорюватимемо ідеї не лише зі своїми колегами з "Слуги народу", а й із позафракційними. Я вважаю, що ще люди приєднаються до нашого МФО. Це майданчик, щоб спілкуватись між усіма, щоб чути всіх, не лише своїх колег", – пояснила вона.

Валерій Божик погоджується із колегою.

"Справді, є бажання поєднати зусилля для економічного та соціального розвитку України. МФО – це комунікаційна платформа для розробки законопроєктів та обміну ідеями", – каже депутат.

Дмитро Микиша також додав, що учасники МФО об’єдналися з метою створення подальшої стратегії України.

"Що потрібно зробити зараз, щоб країна ефективно працювала через 5, 10, 15 років? Це і середньострокове планування, і більш далекі обрії", – каже він.

Микиша також зазначив, що МФО вже має певні ідеї.

"Абсолютно все варте уваги: епідемія коронавірусу, економічний розвиток, інтеграція Донбасу та Криму, децентралізація", – пояснює він.

МФО Разумкова займеться проблемами коронавірусу, економічного розвитку, інтеграції Донбасу та Криму / Фото: Facebook

Як нардепи суміщатимуть участь у МФО з роботою у фракціях

Андрій Ніколаєнко заявив, що продовжує перебувати у фракції "Батьківщина".

"Йдеться не про вихід із фракції. Паралельно буду учасником міжфракційного об'єднання. Якщо позиція МФО щодо якогось питання піде врозріз із думкою "Батьківщини", обговорюватимемо ситуацію щодо обставин".

Дмитро Микиша також каже, що він залишається у "Слузі народу".

"Що буде далі – дивитимемося в майбутньому", – каже він.

Роботу у фракції "Слуга народу" продовжує Іван Юнаков.

"Як і раніше, я підтримуватиму ті законопроєкти, які мають змінити державу і запустити реформи", – каже він.

Нардеп Гурін зазначив, що його рішення не викликало негативу у колег щодо фракції і він не планує залишати "Слугу народу" через участь у "Розумній політиці".

"Сьогодні в Раді 96 МФО, я перебуваю більш ніж у 10 із них. Одне іншому зовсім не заважає. Колеги по фракції з повагою поставилися до мого рішення. Ми повинні виконувати дані нами обіцянки виборцям. Якщо МФО стане для цього додатковим ресурсом – чому б ні?" – сказав Гурін.

Дмитро Гурін: "Сьогодні в Раді 96 МФО, я перебуваю більш ніж у 10 з них" / Фото: Facebook

Валерій Божик також заявив, що не має і наміру залишати фракцію "Слуга народу".

"Входження депутата до складу будь-якого МФО не передбачає виходу із фракції. МФО – це об'єднання за територіальним, професійним чи іншим принципом, і воно не має повноважень фракції", – наголосив він.

Чи бояться нардепи негативної реакції фракцій та позбавлення мандату

Людмила Буймістер упевнена, що МФО в Раді не буде утиснено у правах.

"Єдина різниця в тому, що від МФО не можна виступати з трибуни Верховної Ради. Але завдяки незалежним ЗМІ українці і так знатимуть про нашу діяльність та пропозиції, які ми висуватимемо як альтернативу тій політиці, яку сьогодні проводить влада", – каже Буймістер.

Оксана Дмитрієва зазначила, що не має наміру залишати фракцію монобільшості, але готова до негативної реакції керівництва політсили.

"Якщо фракція вирішить, що треба виключати, – це їхнє право. Але в такому разі треба виключити всіх депутатів "Слуги народу", які входять до інших МФО, а не лише до нашого. Тому що дуже дивно виглядатиме", – наголосила вона.

Андрій Ніколаєнко вважає, що нардепів не можуть виключити із фракцій чи відібрати у них депутатські мандати через об'єднання з Разумковим.

"Забирати мандат за входження до МФО незаконно. Якщо влада на це піде, це буде виявом слабкості. Влада сьогодні боїться дискусії та сильних опонентів. "Розумна політика" стане сильним опонентом", – резюмував Ніколаєнко.

Нардепи впевнені, що їх не можуть виключити з фракцій або відібрати у них депутатські мандати через об'єднання з Разумковим / Фото: Getty Images

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясовував, що собою представляє об'єднання Разумкова і які можливості має новий МФО.

Також ми повідомляли, що на створенні міжфракційного об'єднання Дмитро Разумков не зупиниться. Він уже заявив, що планує створити політичну силу.

Тим часом Разумков дедалі частіше з'являється у президентських рейтингах. Сайт "Сьогодні" з'ясував, які шанси у ексспікера втримати підтримку до наступних виборів, щоб стати реальним конкурентом у боротьбі за крісло глави держави.