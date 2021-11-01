Новий мер Харкова: Терехов виграв вибори за один тур

Ігор Терехов вже може приймати вітання / Колаж "Сьогодні"
За даними міської ТВК, на позачергових виборах мера Харкова переміг діючий в.о. міського голови, кандидат від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігор Терехов. Він здобув 50,66% голосів.
За Терехова віддали свої голоси 146 тисяч мешканців Харкова. За Добкіна – 82 тисячі.
Про це повідомляють журналісти телеканалу "Україна 24", які знаходяться на підсумковому засіданні Територіальної виборчої комісії Харкова.
Як все пройшло
У грудні 2020 року помер мер Харкова Геннадій Кернес, після чого обов'язки голови міста тимчасово перейшли до секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова. Нові вибори відбулися 31 жовтня.
Екзит-поли показували, що за Терехова голоси віддали 53,8% виборців, на другому місці Михайло Добкін – 24,5%. Замикає трійку лідерів Олександр Скорик із результатом 6,7%.
Головний опонент Терехова кандидат в мери Харкова Михайло Добкін вдень визнав свою поразку на виборах, проте погрожував відтепер контролювати владу.
Трохи раніше громадська мережа "ОПОРА" заявила, що на дев'яти дільницях лише в одному районі Харкова – Новобаварському – спостерігачі виявили фальсифікацію протоколів підсумків виборів міського голови.