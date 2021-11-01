Новий мер Харкова: Терехов виграв вибори за один тур

Ігор Терехов вже може приймати вітання / Колаж "Сьогодні"

За даними міської ТВК, на позачергових виборах мера Харкова переміг діючий в.о. міського голови, кандидат від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігор Терехов. Він здобув 50,66% голосів.

За Терехова віддали свої голоси 146 тисяч мешканців Харкова. За Добкіна – 82 тисячі.

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Підсумковий протокол виборів до мерів Харкова / Фото "Сьогодні"

Про це повідомляють журналісти телеканалу "Україна 24", які знаходяться на підсумковому засіданні Територіальної виборчої комісії Харкова.

Підсумкове засідання Територіальної виборчої комісії Харкова / Фото "Сьогодні"

Як все пройшло

У грудні 2020 року помер мер Харкова Геннадій Кернес, після чого обов'язки голови міста тимчасово перейшли до секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова. Нові вибори відбулися 31 жовтня.

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Екзит-поли показували, що за Терехова голоси віддали 53,8% виборців, на другому місці Михайло Добкін – 24,5%. Замикає трійку лідерів Олександр Скорик із результатом 6,7%.

Головний опонент Терехова кандидат в мери Харкова Михайло Добкін вдень визнав свою поразку на виборах, проте погрожував відтепер контролювати владу.

Трохи раніше громадська мережа "ОПОРА" заявила, що на дев'яти дільницях лише в одному районі Харкова – Новобаварському – спостерігачі виявили фальсифікацію протоколів підсумків виборів міського голови.