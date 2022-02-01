Нормандський формат розблоковано! Зеленський заявив про наступний крок у переговорах про Донбас

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В Україні активно працюють над тим, щоб найближчими днями погодити наступну зустріч радників у нормандському форматі в Берліні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму виступі у Верховній Раді, який транслює телеканал "Україна 24".

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"Єдність розблокувала нормандський формат, показала готовність до діалогу і дала надію на деескалацію та мирне врегулювання. Вперше з 2019 року сторони погодили спільну підсумкову заяву. Ми активно працюємо, щоб найближчим часом узгодити наступну зустріч радників у Берліні, де, сподіваюся, буде домовленість про зустріч лідерів Нормандської четвірки", – сказав він.

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