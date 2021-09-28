"Нормандська четвірка" збереться до відходу Меркель? У Кремлі дали відповідь

Скоро Меркель вийде і з "нормандського формату". Колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже в процесі відходу з політики. Також вона навряд чи встигне ще побувати на зустрічі лідерів держав "нормандського формату", оскільки ця зустріч малоймовірна до здачі повноважень канцлера.

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНІАН.

Реклама

На питання журналіста, чи є ймовірність, що Нормандський саміт не встигнуть провести до відходу Меркель, він відповів: "Так, такий ризик є, звичайно".

"Всім би хотілося провести його якомога раніше. В цілому абсолютно зрозуміло, що для цього потрібно зробити. Найкраще це зрозуміло, напевно, нашим візаві у Києві, але, на жаль, вони не хочуть цього робити", – сказав Пєсков.

Реклама

Він зазначає, що зацікавлені у зустрічі не тільки в Києві, а й інші учасники формату, але при цьому знову наполягає, що зустріч повинна бути добре опрацьована і підготовлена.

"Він (саміт) повинен бути підготовлений, тим більше в умовах гострої дефіцитності будь-яких результатів у виконанні раніше досягнутих домовленостей. Підготовкою цього саміту можливого і ревізією нинішнього стану справ у цій галузі займаються і міністерства закордонних справ чотирьох країн, і політрадники, але поки похвалитися особливими результатами ми не можемо. Як ми і говорили, провести саміт заради саміту немає ніякого сенсу", – підкреслив спікер Кремля.

Як ми вже писали, глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав терміни для нової "нормандської зустрічі". Київ розраховує, що переговори пройдуть ще за участю Меркель.

Нормандській формат

Нормандський формат – тип зустрічей у чотиристоронньому форматі між першими особами України, Німеччини, Франції і Росії, де обговорюються питання щодо російської збройної агресії проти України.

Назва формату походить від місця зустрічі глав цих чотирьох держав, котра вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція), в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття другого фронту Другої світової війни.

Наступна зустріч в такому ж форматі пройшла 16—17 жовтня в Мілані (Італія).

Третя зустріч відбулася 11—12 лютого 2015 року в Мінську (Білорусь).

У грудні 2019 року відбувся Паризький саміт за участі лідерів "Нормандії", на якому вперше був президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити США в "нормандському форматі", але припустив, що американці можуть допомогти у врегулюванні конфлікту і в паралельному форматі.

Раніше в Росії назвали умову для приєднання США до "нормандського формату". У Москві нервуються, що Америка стане на бік України і тиснутиме на Москву.