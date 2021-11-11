Ніцой: Проблема російськомовних – вина вчителів

Лариса Ніцой пояснила, чому російська стала рідною для українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Для українців російська мова стала рідною через вчителів у школах, які самі є малоросами та не донесли до учнів важливість української мови у житті нашої держави.

Про це заявила в інтерв'ю "Сьогодні" письменниця, активістка та захисниця української мови Лариса Ніцой. Вона вважає, що проблема російськомовних – вина вчителів.

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"Тому що тією мовою (російською – Ред.) українців колись "зґвалтували". Щоб вижити, українці змушені були заговорити мовою ворога, який прийшов вбивати. Це були російські більшовики", – сказала вона.

Ніцой вважає, що українці "дозбручанської частини" заговорили російською мовою, щоб не померти від голоду під час Голодомору.

"Заговорили російською, щоб не бути розстріляними під час "червоного терору" після Голодомору. Уявляєте, який ослаблений був наш народ після катування нації голодом, а на зміну цим катування прийшли розстріли. Убивали усіх, хто будував і міг будувати в Україні Україну, а не "Рашу"", – додала вона.

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На думку письменниці, вчителі мають донести це до всіх українських дітей, хоч би якого етнічного походження вони були. Також вона виступає за те, щоб різні етнічні меншини в Україні зберегли свою мову, свою культуру і примножували своєю культурою і мовою українську культуру, додаючи їй різноманіття.

"Щоб прославляли Україну ще й своєю мовою, своїми традиціями. Це чудово. Я відкидаю закиди мені, мовляв, я хочу всіх асимілювати, щоб була тільки українська і всі говорили тільки українською. Нічого подібного. Я за мовну та культурну різноманітність", – зазначила Ніцой.

Вона наголосила, що всі в Україні мають розуміти, що поряд з їхньою мовою їхньої меншості існує державна українська – обов'язкова для всіх мова. Не ще одна рівна з іншими мова, а домінуюча мова, державна мова, мова міжнаціонального спілкування.

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Українська мова захищена законом

У квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної. Українська мова є обов'язковою у всіх сферах життєдіяльності – від використання чиновниками та на телебаченні до сфери обслуговування (наприклад, у кафе).

Цікаво, що адміністративну відповідальність за порушення (штрафи) відстрочили на три роки, тобто карати почнуть із 2022-го.

Більшість покарань порушення закону – штрафи. Наприклад, якщо чиновники на робочому місці спілкуються не українською мовою або не ведуть нею ділову документацію, їм доведеться заплатити до 6800 грн. Нарочне викривлення мови в офіційних документах простим українцям коштуватиме 5100 грн.

А з 16 липня 2021 року набули чинності частини друга та третя статті мовного закону. Претенденти на держпосади, а також особи, які мають намір набути громадянство України, мають скласти іспит та отримати державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський відмовився перевіряти свою грамотність – він не писатиме Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.