Незначне вторгнення до України? Зеленський відреагував на слова Байдена

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У цивілізованому світі немає незначних жертв і незначних агресій. Так прокоментував президент України Володимир Зеленський у Twitter слова президента США Джо Байдена.

Байден на пресконференції за підсумками свого першого року правління на посаді заявляв, що РФ дорого заплатить за повномасштабне вторгнення, при цьому припустивши, що "незначне вторгнення" може коштувати менше.

Реклама

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває і незначних жертв, і маленького горя від втрат близьких. Кажу це як Президент великої держави", – написав Зеленський.

Окрім того, слова Байдена прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він вважає, що країни Заходу не повинні повторювати своїх помилок 2014 року, коли Росії дозволили окупувати Крим та частину Донбасу.

У Байдена пояснили заяву щодо України

Президент США Джо Байден на пресконференції 19 січня заявив, що якщо станеться "незначне вторгнення" Росії до України, країни Заходу можуть мати розбіжності щодо відповіді на дії Кремля.

Реклама

"Одна справа, якщо це буде незначне вторгнення і, зрештою, нам доведеться сперечатися, що робити, а чого не робити. Якщо ж російські сили перетинають кордон, вбивають українських бійців і таке інше, я думаю, це все змінює", – зазначив. Байден.

Згодом прессекретар Держдепу США Джен Псакі пояснила, як слід трактувати слова Байдена

Про що ще говорив Байден

Байден закликав Росію пам'ятати про близькість повномасштабної ядерної війни у разі загострення відносин із Заходом. Він додав, що треба бути вкрай обережним у подальших діях у зв'язку з тим, що незрозуміло, що Росія може чи не може вжити.

Візит ЦРУ, сенаторів та Блінкена

18 січня джерела CNN повідомили, що 12 січня голова ЦРУ Вільям Бернс відвідав столицю України, де зустрівся з колегами з розвідки та президентом України Володимиром Зеленським Крім того, 16-18 січня в Україні перебували американські сенатори.

Реклама

19 січня за дорученням Байдена до України прилетів Ентоні Блінкен, який провів переговори з президентом України та міністром закордонних справ. Блінкен розповів, що для його візиту до України було три причини.