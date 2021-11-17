Непрофесіоналізм української влади провалив спецоперацію щодо "вагнерівців" – Москаль

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Екс-голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль в ефірі Україна 24 прокоментував провал операції щодо захоплення бойовиків ЧКВ "Вагнер" та розповів, хто був зацікавлений у ній.

За словами Москаля, операція провалилася через непрофесіоналізм та некомпетентність української влади, яка хотіла повторити легендарну спецоперацію часів СРСР, яку провів Артут Артузов у 1925 році.

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Таку спецоперацію провів Артут Артузов, який у 1925 році заманив до Радянського Союзу всіх білогвардійців, і всіх керівників там заарештовано. Ця спецоперація викладається у всіх розвідувальних та контррозвідувальних навчальних закладах світу. Ніхто не міг повторити геніальність цієї операції. Що повторило ГУР Міо. вони за це отримали? Звільнення тощо", – розповів він.

За його словами, якби "вагнерівців" затримали, то питання обміну полоненими було б вирішено".

"Зараз у в'язницях Донецьких та Луганських невизнаних республік сидять полонені ще з часів Іловайська. Їх можна було б поміняти. Обміну немає, бо сьогодні Росію не цікавить уже ніхто, хто є в Україні", – сказав він.

Також він зазначив, що у спецоперації були зацікавлені Туреччина та США.

"Туреччина давала літаки, а США – фінанси, адже власник приватної групи "Вагнер" – найрозшукуваніша людина в 10 країнах світу. Ось до чого призвела некомпетентність і непрофесіоналізм української влади", – сказав Москаль.

Передісторія

29 липня 2020 року до Мінська прилетіла група із 32 людина транзитом, щоб вирушити далі. Все це було заплановано у рамках спецоперації Служби безпеки України. Згідно з цією версією, літак із "вагнерівцями" мали екстрено посадити в Києві для затримання найманців.

Зеленський заявляв, що не має відношення до зриву спецоперації із затримання російських найманців із ПВК "Вагнер", і розповів, як повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко про заїзд до його країни бойовиків.

У звіті звіті розслідування Bellingcat за участю The Insider йшлося про те, що операція з доставки в Україну десятків найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнера" вважається унікальною операцією спецслужб України, аналогів якої не було.

Крім того, сайт "Сегодня" шукав відповіді на 5 питань про те, що нового з'ясували американські розслідувачі про спецоперацію проти ПВК "Вагнер" та які питання вони залишили без відповіді.