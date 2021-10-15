Чи не замерзнемо взимку і нові санкції РНБО – "Свобода слова Савіка Шустера": онлайн-трансляція

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі на телеканалі "Україна 24" пройде політичне ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Головні теми для обговорення в прямому ефірі

Міхеїл Саакашвілі в тюрмі, грузини на вулиці: пряме включення доктора Саакашвілі про стан здоров'я політика!

Стаття Медведєва про керівництво України: чому зараз?

Нові санкції РНБО: проти кого цього разу?

Рекордно дорогий газ: чи не замерзнемо ми цієї зими?

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Гості студії

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, секретар РНБО України;

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, лідер партії ВО "Батьківщина", прем'єр-міністр України (2005, 2007-2010);

ІРИНА ВЕРЕЩУК, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

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ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО, народний депутат, "Європейська Солідарність";

ЄВГЕНІЙ МУРАЄВ, лідер партії "НАШІ";

АНДРІЙ КОБОЛЄВ, голова правління НАК "Нафтогаз України" (2014 – квітень 2021);

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МАРІЯ МЕЗЕНЦЕВА, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ", член Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу;

ЛЕСЯ ЗАБУРАННА, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ", член Комітету ВРУ з питань бюджету;

ІВАН ПЛАЧКОВ, Міністр палива та енергетики (2005-2006), Голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї;

ДАВИД САКВАРЕЛІДЗЕ, заступник генерального прокурора України (2015-2016);

ЮРІЙ БУТУСОВ, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";

АНДРІЙ ІЛЛАРІОНОВ, старший науковий співробітник Центру політики безпеки (Вашингтон, США), радник президента Росії з економіки (2000-2005);

НІКО КІПШИДЗЕ, лікар Міхеїла Саакашвілі;

ЮРІЙ ВІТРЕНКО, Голова правління НАК "Нафтогаз України";

МАКСИМ НЕМЧИНОВ, Заступник Міністра енергетики України.

Нагадаємо, в п'ятницю з'явилася інформація, що на десятий день голодування особистий лікар екс-президента Грузії Саакашвілі повідомив про серйозне погіршення стану свого пацієнта. За словами адвокатів, політик схуд майже на 15 кілограмів, у нього почалися проблеми з моторикою і дикцією.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що газова криза в Європі вплине на весь світ, але Україна має ресурси, щоб спокійно пережити цю зиму і утримати тарифи на одному рівні.