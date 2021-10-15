Не замерзнем ли зимой и новые санкции СНБО – "Свобода слова Савика Шустера": онлайн-трансляция

Сегодня в 21:00 в прямом эфире на телеканале "Украина 24" пройдет политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Главные теми для обсуждения в прямом эфире

Михеил Саакашвили в тюрьме, грузины на улице: прямое включение доктора Саакашвили о состоянии здоровья политика!

Статья Медведева о руководстве Украины: почему сейчас?

Новые санкции СНБО: против кого на этот раз?

Рекордно дорогой газ: не замерзнем ли мы этой зимой?

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Гости студии

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ , секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины; ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО , лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина";

, лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина"; ИРИНА ВЕРЕЩУК , народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО , народный депутат, "Европейская Солидарность";

, народный депутат, "Европейская Солидарность"; ЕВГЕНИЙ МУРАЕВ , лидер партии "НАШИ";

, лидер партии "НАШИ"; АНДРЕЙ КОБОЛЕВ , глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (2014 – апрель 2021);

, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (2014 – апрель 2021); МАРИЯ МЕЗЕНЦЕВА , народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам евроинтеграции;

, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам евроинтеграции; ЛЕСЯ ЗАБУРАННАЯ , народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам бюджета;

, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам бюджета; ИВАН ПЛАЧКОВ , Министр топлива и энергетики (2005-2006), Председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи;

, Министр топлива и энергетики (2005-2006), Председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи; ДАВИД САКВАРЕЛИДЗЕ , заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);

, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016); ЮРИЙ БУТУСОВ , главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ"; АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ , старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), советник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам (2000-2005);

, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), советник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам (2000-2005); ЮРИЙ Витренко , Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

, Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"; МАКСИМ НЕМЧИНОВ , Заместитель Министра энергетики Украины.

, Заместитель Министра энергетики Украины. НИКО КИПШИДЗЕ, врач Михаила Саакашвили.

Напомним, в пятницу появилась информация, что на десятый день голодовки личный врач экс-президента Грузии Саакашвили сообщил о серьезном ухудшении состояния своего пациента. По словам адвокатов, политик похудел почти на 15 килограммов, у него начались проблемы с моторикой и дикцией.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что газовый кризис в Европе повлияет на весь мир, но у Украины есть ресурсы, чтобы спокойно пережить эту зиму и удержать тарифы на одном уровне.