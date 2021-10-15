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Не замерзнем ли зимой и новые санкции СНБО – "Свобода слова Савика Шустера": онлайн-трансляция

Ирина Ковальчук
15 октября, 13:44
Впервые в украинском телеэфире врач Саакашвили расскажет о нынешнем состоянии здоровья голодающего политика

Сегодня в 21:00 в прямом эфире на телеканале "Украина 24" пройдет политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Главные теми для обсуждения в прямом эфире

  • Михеил Саакашвили в тюрьме, грузины на улице: прямое включение доктора Саакашвили о состоянии здоровья политика!
  • Статья Медведева о руководстве Украины: почему сейчас?
  • Новые санкции СНБО: против кого на этот раз?
  • Рекордно дорогой газ: не замерзнем ли мы этой зимой?

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Гости студии

  • АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина";
  • ИРИНА ВЕРЕЩУК, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО, народный депутат, "Европейская Солидарность";
  • ЕВГЕНИЙ МУРАЕВ, лидер партии "НАШИ";
  • АНДРЕЙ КОБОЛЕВ, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (2014 – апрель 2021);
  • МАРИЯ МЕЗЕНЦЕВА, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам евроинтеграции;
  • ЛЕСЯ ЗАБУРАННАЯ, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", член Комитета парламента по вопросам бюджета;
  • ИВАН ПЛАЧКОВ, Министр топлива и энергетики (2005-2006), Председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи;
  • ДАВИД САКВАРЕЛИДЗЕ, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);
  • ЮРИЙ БУТУСОВ, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
  • АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), советник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам (2000-2005);
  • ЮРИЙ Витренко, Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";
  • МАКСИМ НЕМЧИНОВ, Заместитель Министра энергетики Украины.
  • НИКО КИПШИДЗЕ, врач Михаила Саакашвили.

Напомним, в пятницу появилась информация, что на десятый день голодовки личный врач экс-президента Грузии Саакашвили сообщил о серьезном ухудшении состояния своего пациента. По словам адвокатов, политик похудел почти на 15 килограммов, у него начались проблемы с моторикой и дикцией.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что газовый кризис в Европе повлияет на весь мир, но у Украины есть ресурсы, чтобы спокойно пережить эту зиму и удержать тарифы на одном уровне.

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