"Не обіс**ться ще раз": Арахамія дав команду "слугам" (листування)

Давид Арахамія (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, мабуть, не хоче збирати її на позачергове засідання Верховної Ради для розгляду законопроєктів щодо відстрочення фіскалізації ФОП. У внутрішньому чаті фракції він закликав колег не підписувати підписні листи.

Відповідне фото опублікував Telegram-канал Через плече.

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"Колеги, щодо ФОПів, вони зажадали назад усі підписні. Прошу, не обіс**ться ще раз – не підписуємо. Ніяких позачергових", – написав Арахамія.

Що відомо?

Під ініціативою за проведення позачергового засідання парламенту, яке мало відстрочити введення касових апаратів, спочатку підписався 151 депутат (для проведення засідання необхідно 150 підписів).

12 людина відкликали свої підписи , і була дискусія стосовно того, чи можна додати їх. Спікер Ради Руслан Стефанчук одразу після відкриття засідання о 10:00 зібрав лідерів фракцій у себе для обговорення. Було оголошено перерву на 30 хвилин, але вона затягнулася на 2,5 години.

, і була дискусія стосовно того, чи можна додати їх. Спікер Ради Руслан Стефанчук одразу після відкриття засідання о 10:00 зібрав лідерів фракцій у себе для обговорення. Було оголошено перерву на 30 хвилин, але вона затягнулася на 2,5 години. Зазначимо, 1 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відстрочення використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

Представники малого бізнесу кілька разів збиралися на акції з вимогою залишити їх на спрощеній системі оподаткування.

Також нагадаємо, в Україні ввели електронні чеки замість паперових.