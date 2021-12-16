"Не обіс**ться ще раз": Арахамія дав команду "слугам" (листування)

Давид Арахамія (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, мабуть, не хоче збирати її на позачергове засідання Верховної Ради для розгляду законопроєктів щодо відстрочення фіскалізації ФОП. У внутрішньому чаті фракції він закликав колег не підписувати підписні листи.
Відповідне фото опублікував Telegram-канал Через плече.
"Колеги, щодо ФОПів, вони зажадали назад усі підписні. Прошу, не обіс**ться ще раз – не підписуємо. Ніяких позачергових", – написав Арахамія.
Що відомо?
- Під ініціативою за проведення позачергового засідання парламенту, яке мало відстрочити введення касових апаратів, спочатку підписався 151 депутат (для проведення засідання необхідно 150 підписів).
- 12 людина відкликали свої підписи, і була дискусія стосовно того, чи можна додати їх. Спікер Ради Руслан Стефанчук одразу після відкриття засідання о 10:00 зібрав лідерів фракцій у себе для обговорення. Було оголошено перерву на 30 хвилин, але вона затягнулася на 2,5 години.
- Зазначимо, 1 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відстрочення використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.
- Представники малого бізнесу кілька разів збиралися на акції з вимогою залишити їх на спрощеній системі оподаткування.
Також нагадаємо, в Україні ввели електронні чеки замість паперових.