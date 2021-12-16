"Не обос**тесь еще раз": Арахамия дал команду "слугам" (переписка)

Давид Арахамия (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, видимо, не хочет собирать ее на внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроектов об отсрочке фискализации ФЛП (укр. – ФОП). Во внутреннем чате фракции он призвал коллег не подписывать подписные листы.

Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал Через плечо.

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"Коллеги, по ФОПам, они затребовали назад все подписные. Прошу не обос**ться еще раз – не подписываем. Никакие позачерговые", – написал Арахамия.

Что известно?

Под инициативой за проведение внеочередного заседания парламента, которое должно было отсрочить введение кассовых аппаратов, первоначально подписался 151 депутат (для проведения заседания необходимо 150 подписей).

12 человек отозвали свои подписи , и была дискуссия по поводу того, можно ли добавить подписи. Спикер Рады Руслан Стефанчук сразу после открытия заседания в 10:00 собрал лидеров фракций у себя для обсуждения. Был объявлен перерыв на 30 минут, но он затянулся на 2,5 часа.

, и была дискуссия по поводу того, можно ли добавить подписи. Спикер Рады Руслан Стефанчук сразу после открытия заседания в 10:00 собрал лидеров фракций у себя для обсуждения. Был объявлен перерыв на 30 минут, но он затянулся на 2,5 часа. Отметим, 1 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

Представители малого бизнеса несколько раз собирались на акции с требованием оставить их на упрощенной системе налогообложения

Также напомним, в Украине ввели электронные чеки вместо бумажных.