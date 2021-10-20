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"Не хочу, щоб по мені плакали": Третьякова здивувала міркуваннями про смерть

Сергій Мартинець
20 жовтня, 12:37
Коментуючи смерть Полякова, нардеп несподівано згадала про евтаназію

Третьякова філософськи пояснила ставлення до смерті. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що не раділа загибелі нардепа Антона Полякова і висловила свою думку в питанні життя і смерті. Також вона готова залишити пост глави комітету, якщо так вирішить її політсила. Про це вона розповіла журналістам в кулуарах парламенту.

Вона не визнала, що її висловлювання стосовно смерті Полякова були неетичними.

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"Це відносини людини зі смертю. Дуже цікава тема. У мене є законопроєкт про евтаназію, який я не вношу. Це дуже чутлива гуманітарна тема, яку Європа обговорює, а ми чомусь ні ... Кожна людина стикається зі смертю близького. І як людина повинна реагувати на це? Я не хочу, наприклад, щоб мої близькі плакали, коли я піду з життя. Я не вважаю, що в моїх висловлюваннях (про смерть Полякова. – Ред.) були неетичні речі. Мене звинувачують, що я ненавиджу людей – це не так", – заявила Третьякова і додала, що не раділа смерті Полякова.

Нардеп також зазначила, що готова прийняти будь-яке рішення фракції щодо її можливого звільнення з комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"Якщо фракція вважає, що я повинна бути на цьому місці – я буду. Якщо фракція вважає, що не повинна – я буду продовжувати свою роботу і вносити законопроекти, незалежно від посади", – додала вона.

Скандал з Третьяковою

  • 8 жовтня, у день смерті Полякова, на засіданні Верховної Ради депутати оголосили про те, що Третьякова у фракційному чаті "слуг" поглумилися над смертю депутата, написавши: "одним ворогом менше".
  • В той же день Третьякова зганьбилася ще й новим листуванням про Полякова, попросивши депутатів не нагадувати їй про те, що вона входить до комітету, який бореться за права людей.
  • У Раді вже вигадали покарання для Третьякової. Голова фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що депутатку відсторонять від пленарних засідань. Але цим може не обмежитися.

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