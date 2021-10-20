"Не хочу, щоб по мені плакали": Третьякова здивувала міркуваннями про смерть

Третьякова філософськи пояснила ставлення до смерті. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що не раділа загибелі нардепа Антона Полякова і висловила свою думку в питанні життя і смерті. Також вона готова залишити пост глави комітету, якщо так вирішить її політсила. Про це вона розповіла журналістам в кулуарах парламенту.

Вона не визнала, що її висловлювання стосовно смерті Полякова були неетичними.

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"Це відносини людини зі смертю. Дуже цікава тема. У мене є законопроєкт про евтаназію, який я не вношу. Це дуже чутлива гуманітарна тема, яку Європа обговорює, а ми чомусь ні ... Кожна людина стикається зі смертю близького. І як людина повинна реагувати на це? Я не хочу, наприклад, щоб мої близькі плакали, коли я піду з життя. Я не вважаю, що в моїх висловлюваннях (про смерть Полякова. – Ред.) були неетичні речі. Мене звинувачують, що я ненавиджу людей – це не так", – заявила Третьякова і додала, що не раділа смерті Полякова.

Нардеп також зазначила, що готова прийняти будь-яке рішення фракції щодо її можливого звільнення з комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"Якщо фракція вважає, що я повинна бути на цьому місці – я буду. Якщо фракція вважає, що не повинна – я буду продовжувати свою роботу і вносити законопроекти, незалежно від посади", – додала вона.

Скандал з Третьяковою