Не буде їжі, світла та грошей: кібератаки з РФ боляче вдарять по українцям

Хакери можуть влаштувати масштабніші атаки, які позначаться на житті простих українців / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку американських експертів, майбутні атаки можуть бути набагато серйознішими, ніж цього тижня. Про це повідомляє Reuters ..

Видання зазначає, що кібератака, спрямована на урядові сайти України, може стати підготовкою для більш серйозних атак.

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"У міру зростання напруженості ми можемо очікувати агресивнішої кіберактивності в Україні і, можливо, в інших місцях... Організаціям необхідно розпочати підготовку", – прогнозує аналітик американської компанії з кібербезпеки Mandiant Джон Халтквіст.

У статті під заголовком "Без світла, без тепла, без грошей – таке життя в Україні під час кібервійни" Reuters попереджає, що хакери можуть готувати серйозніші кібератаки на критично важливу інфраструктуру.

Видання зазначає, що атаки на лікарні, енергетичні компанії та фінансові системи були рідкістю, проте російські хакери за останні два роки стали більш інтенсивно атакувати їх вірусами-здирниками, наприклад, блокуючи обладнання, необхідне для догляду за пацієнтами лікарень. У деяких випадках це призводило до смерті пацієнтів.

Водночас Росія неодноразово відкидала звинувачення у атаках хакерів на Україну. Колишній керівник відділу кібербезпеки CrowdStrike Дмитро Альперович упевнений, що якщо Москва знову наважиться на вторгнення, то піде ще більше кібератак. Але найімовірніше вони не будуть фатальними.

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"Це буде другорядне шоу. Основне шоу буде на землі", – зазначив він.

Росія влаштовує провокації

Хакери в ніч на 14 січня атакували низку державних сайтів, у тому числі портал "Дія". Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.

Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко вважає, що кібератака на урядові сайти свідчить про те, що Росія розпочала репетицію вторгнення в Україну .

У Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомили, що хакерським атакам на сайти держструктур України причетна РФ – влада вже виявила кілька доказів. За допомогою кібератаки Росія хоче посіяти хаос серед українців та дестабілізувати ситуацію.

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Читайте всі подробиці, як хакери атакують українські сайти і хто за цим стоїть .