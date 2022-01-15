Не будет еды, света и денег: кибератаки из РФ больно ударят по украинцам

Хакеры могут устроить более масштабные атаки, которые отразятся на жизни простых украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

По мнению американских экспертов, будущие атаки могут быть намного серьезнее, чем на этой неделе. Об этом сообщает Reuters..

Издание отмечает, что кибератака, которая была направлена на правительственные сайты Украины, может стать подготовкой для более серьезных атак.

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"По мере роста напряженности мы можем ожидать более агрессивной киберактивности в Украине и, возможно, в других местах… Организациям необходимо начать подготовку", – прогнозирует аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист.

В статье под заголовком "Без света, без тепла, без денег – такова жизнь в Украине во время кибервойны" Reuters предупреждает, что хакеры могут готовить более серьезные кибератаки на критически важную инфраструктуру.

Издание отмечает, что атаки на больницы, энергетические компании и финансовые системы были редкостью, однако российские хакеры за последние два года стали более интенсивно атаковать их вирусами-вымогателями, например, блокируя оборудование, необходимое для ухода за пациентами больниц. В некоторых случаях это приводило к смерти пациентов.

В тоже время Россия неоднократно отвергала обвинения в хакерских атаках на Украину. Бывший руководитель отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрий Альперович уверен, что если Москва снова решится на вторжение, то последует еще больше кибератак. Но скорее всего они не будут фатальными.

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"Это будет второстепенное шоу. Основное шоу будет на земле", – отметил он.

Россия устраивает провокации

Хакеры в ночь на 14 января атаковали ряд государственных сайтов, в том числе и портал "Дія". Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что кибератака на правительственные сайты свидетельствует о том, что Россия начала репетицию вторжения в Украину.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что хакерским атакам на сайты госструктур Украины причастна РФ – власти уже нашли несколько доказательств. С помощью кибератаки Россия хочет посеять хаос среди украинцев и дестабилизировать ситуацию.

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Читайте все подробности, как хакеры атакуют украинские сайты и кто за этим стоит.