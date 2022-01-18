Наступ неминучий? США з Україною обговорять відсіч Росії

Візити до Києва голови Держдепу США Ентоні Блінкена та директора ЦРУ Вільяма Бернса можуть свідчити, що США отримали нові дані щодо повномасштабної російської агресії проти України.

Про це розповіли експерти у коментарі телеканалу "Україна 24".

Реклама

Політолог Ігор Рейтерович розповів, чому влада не хотіла афішувати приїзд до Києва голови ЦРУ:

"Я думаю, що для того, щоб переговори тривали, його не дуже хотіли афішувати... Є якісь речі, які не можна виносити в публічний простір. Іноді публічність є зайвою. Десь поінформували нашу владу про те, що там відбувається, з якими вимогами виступає Російська Федерація. Давайте відверто – ми знаємо ті вимоги, які вони поклали на стіл і про які кричать з кожного екрана. Я думаю, що кожна з цих вимог дозволяє певні інтерпретації, які з'являються вже за зачиненими дверима. Можливо, про ці інтерпретації нам керівник ЦРУ і розповідав"

Також Рейтерович не виключив, що представник Штатів "обговорював питання, пов'язані виключно з обороною та якоюсь додатковою допомогою Україні, яку США не хочуть афішувати, бо це зараз публічно дратувало б Російську Федерацію".

Візит Ентоні Блінкена до Києва, 6 травня 2021 року / Фото: Офіційний сайт президента України

Реклама

Як пояснив ексглава МЗС України Костянтин Грищенко, Заходу важливо зрозуміти, "наскільки ефективною буде взаємодія між Україною та США, іншими західними країнами у разі загострення ситуації".

"Ця небезпека сьогодні турбує дуже серйозно наших партнерів, які розуміються на українсько-російських проблемах і намагаються знайти якийсь вихід. Наскільки я розумію, для наших європейських партнерів вихід полягає в одному – це порадити Україні здати що-небудь, що може хоч якимось чином задовольнити Росію. Саме про це, наскільки я знаю, намагалися говорити дипломатичні радники Франції та Німеччини під час візиту до нашої країни. А США займають, на мою думку, більш виважену стратегічну позицію, розуміючи, що такі поступки самі по собі не вирішують проблему... Вони хочуть зрозуміти, наскільки далеко ми можемо зайти у пошуках компромісу. Для цього, на мою думку, і прибуває Блінкен", – пояснив Грищенко.

Своєю чергою російський політолог Андрій Піонтковський висловив думку, що візит директора ЦРУ Бернса був плановим і не викликався надзвичайними обставинами, проте "завтрашній візит Блінкена надзвичайний, він не готувався, не планувався".

"Отже, виникли якісь обставини. Мені здається, що потік інформаційних відомостей, які виходять із Вашингтона, про підготовку російської агресії, причому не просто ЗМІ, а заяв провідних чиновників Держдепартаменту, Ради національної безпеки, свідчить про те, що, мабуть, у американців є вже досить чітка картина планів російської агресії найближчим часом... Блінкен їде насамперед проінформувати українське керівництво про це й погодити методи відсічі цієї агресії", – вважає Піонтковський.

Перемовини України і США, 11 листопада 2021 року / Фото: Офіційний сайт президента України

Реклама

Переговори США з українською владою

Нагадаємо, Київ 19 січня з офіційним візитом відвідає держсекретар США Ентоні Блінкен. Як повідомляють джерела ZN.UA, найімовірніше, сторони обговорюватимуть стягування російських військ до кордонів України, а також заходи стримування російської агресії та надання додаткової допомоги Україні.

18 січня джерела CNN повідомили, що 12 січня глава ЦРУ Вільям Бернс відвідав столицю України, де зустрівся з колегами з розвідки та президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, 16-18 січня в Україні знаходяться американські сенатори. Вони приїхали через кілька днів після того, як верхня палата Конгресу США не досягла консенсусу щодо введення санкцій стосовно "Північного потоку-2".

Спікер МЗС України Олег Ніколенко заявив, що очікує від делегації США переконливих рекомендацій Конгресу щодо посилення санкцій проти Росії.

14 січня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести тристоронню зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.