Всупереч Кремлю. НАТО може розширити контингент у Румунії та Болгарії – Spiegel

Уолтерс підчеркнув, що розширення місії НАТО на південно-східному фланзі служить "гарантії безпеки для держав-партнерів". Колаж "Сегодня"

Американський генерал Тод Уолтерс, який обіймає посаду Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил (ОВС) НАТО в Європі, запропонував розширити присутність військ альянсу в Румунії та Болгарії.

Про це повідомляє журнал Der Spiegel.

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Війська НАТО в Румунії та Болгарії

Як повідомляє журнал, Уолтерс зробив цю пропозицію альянсу у секретному відеозв'язку з військовими начальниками країн-партнерів нещодавно. Йдеться про формування у двох східноєвропейських країнах військових контингентів чисельністю до 1500 людина у рамках місії НАТО Enhanced Forward Presence.

Пропозиція про розширення присутності НАТО зроблена у зв'язку зі зростанням чисельності військ РФ на кордоні з Україною, стверджує видання. Уолтерс підкреслив у ході зустрічі, що розширення місії НАТО на південно-східному фланзі "не є провокацією", а є "гарантією безпеки для держав-партнерів".

Путін не хоче пускати Україну до НАТО

Нещодавно президент РФ Володимир Путін зажадав від США дати Росії гарантії нерозширення НАТО на Схід, тобто не брати Україну до Альянсу, а натомість нібито готовий припинити військову ескалацію навколо нашої країни.

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7 грудня президенти США та Росії провели переговори у режимі відеоконференції. Розмова тривала дві години. У Білому домі чітко дали зрозуміти Кремлю, що будуть великі наслідки у разі вторгнення до України. Пізніше Байден пояснив свою позицію Зеленському щодо НАТО .

16 грудня у Брюсселі президент України зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили і перспективи членства нашої країни в Альянсі та війська РФ поблизу українських кордонів. Зеленський звернувся до НАТО через загрози Росії .