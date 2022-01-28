Чи нападе Путін на Україну: "Свобода слова Савіка Шустера"

У прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" сьогодні, 28 січня, о 21.00 експерти обговорять: чи нападе Російська Федерація на Україну і не тільки.

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"Що робити?" – питання, яке сьогодні найчастіше ставлять собі українці. Що робити, якщо розпочнеться вторгнення? Якщо вимкнуть світло? Якщо вимкнуть зв'язок?

На порядку денному такі питання:

Як пересічним українцям захистити свої сім'ї та свою Батьківщину?

Чи нападе Путін, і до чого тут Олімпіада в Китаї?

Чи зможе дипломатія зупинити війну?

Чому влада відмовляється приходити на ефір та розповідати українцям, що робити у разі війни?

Серед гостей студії:

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Віталій Кличко – мер Києва;

Сергій Кривоніс – генерал Збройних сил України;

Сергій Притула – волонтер, громадський діяч;

Євген Кисельов – журналіст, політичний оглядач;

Наталія Королевська – народний депутат, "Опозиційна платформа – за життя";

Сергій Рахманін – народний депутат, "Голос", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Андрій Загороднюк – міністр оборони України (2019-2020);

Павло Клімкін – міністр закордонних справ України (2014–2019);

Андрій Іларіонов – експерт "Українського інституту майбутнього";

Ірина Щиголь – резервіст 112-ої окремої бригади територіальної оборони;

Олена Білецька – голова "Української жіночої варти";

Марк Бабот – підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю у запасі.

Від участі в ефірі відмовилися:

Ірина Верещук – віце-прем'єр-міністр України;

Олексій Рєзніков – міністр оборони України;

Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ України;

Валерій Залужний – головнокомандувач Збройних Сил України;

Юрій Галушкін – командувач Силами територіальної оборони Збройних сил України.

Раніше ми повідомляли, що в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ексміністр оборони України Степан Полторак заявив, що Москва не відмовилася від своєї мети – знищити державу Україна.

Також нагадаємо, Савік Шустер уже зробив чотири щеплення від коронавірусу.