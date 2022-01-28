Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Влада Події

Чи нападе Путін на Україну: "Свобода слова Савіка Шустера"

Марія Дмитренко
28 січня, 14:05
Також політики вирішили розібратися, чи зможе дипломатія зупинити війну

У прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" сьогодні, 28 січня, о 21.00 експерти обговорять: чи нападе Російська Федерація на Україну і не тільки.

Реклама

"Що робити?" – питання, яке сьогодні найчастіше ставлять собі українці. Що робити, якщо розпочнеться вторгнення? Якщо вимкнуть світло? Якщо вимкнуть зв'язок?

На порядку денному такі питання:

  • Як пересічним українцям захистити свої сім'ї та свою Батьківщину?
  • Чи нападе Путін, і до чого тут Олімпіада в Китаї?
  • Чи зможе дипломатія зупинити війну?
  • Чому влада відмовляється приходити на ефір та розповідати українцям, що робити у разі війни?

Серед гостей студії:

Реклама
  • Віталій Кличко – мер Києва;
  • Сергій Кривоніс – генерал Збройних сил України;
  • Сергій Притула – волонтер, громадський діяч;
  • Євген Кисельов – журналіст, політичний оглядач;
  • Наталія Королевська – народний депутат, "Опозиційна платформа – за життя";
  • Сергій Рахманін – народний депутат, "Голос", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Андрій Загороднюк – міністр оборони України (2019-2020);
  • Павло Клімкін – міністр закордонних справ України (2014–2019);
  • Андрій Іларіонов – експерт "Українського інституту майбутнього";
  • Ірина Щиголь – резервіст 112-ої окремої бригади територіальної оборони;
  • Олена Білецька – голова "Української жіночої варти";
  • Марк Бабот – підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю у запасі.

Від участі в ефірі відмовилися:

  • Ірина Верещук – віце-прем'єр-міністр України;
  • Олексій Рєзніков – міністр оборони України;
  • Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ України;
  • Валерій Залужний – головнокомандувач Збройних Сил України;
  • Юрій Галушкін – командувач Силами територіальної оборони Збройних сил України.

Раніше ми повідомляли, що в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ексміністр оборони України Степан Полторак заявив, що Москва не відмовилася від своєї мети – знищити державу Україна.

Також нагадаємо, Савік Шустер уже зробив чотири щеплення від коронавірусу.