Чи нападе Путін на Україну: "Свобода слова Савіка Шустера"

У прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" сьогодні, 28 січня, о 21.00 експерти обговорять: чи нападе Російська Федерація на Україну і не тільки.
"Що робити?" – питання, яке сьогодні найчастіше ставлять собі українці. Що робити, якщо розпочнеться вторгнення? Якщо вимкнуть світло? Якщо вимкнуть зв'язок?
На порядку денному такі питання:
- Як пересічним українцям захистити свої сім'ї та свою Батьківщину?
- Чи нападе Путін, і до чого тут Олімпіада в Китаї?
- Чи зможе дипломатія зупинити війну?
- Чому влада відмовляється приходити на ефір та розповідати українцям, що робити у разі війни?
Серед гостей студії:
- Віталій Кличко – мер Києва;
- Сергій Кривоніс – генерал Збройних сил України;
- Сергій Притула – волонтер, громадський діяч;
- Євген Кисельов – журналіст, політичний оглядач;
- Наталія Королевська – народний депутат, "Опозиційна платформа – за життя";
- Сергій Рахманін – народний депутат, "Голос", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
- Андрій Загороднюк – міністр оборони України (2019-2020);
- Павло Клімкін – міністр закордонних справ України (2014–2019);
- Андрій Іларіонов – експерт "Українського інституту майбутнього";
- Ірина Щиголь – резервіст 112-ої окремої бригади територіальної оборони;
- Олена Білецька – голова "Української жіночої варти";
- Марк Бабот – підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю у запасі.
Від участі в ефірі відмовилися:
- Ірина Верещук – віце-прем'єр-міністр України;
- Олексій Рєзніков – міністр оборони України;
- Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ України;
- Валерій Залужний – головнокомандувач Збройних Сил України;
- Юрій Галушкін – командувач Силами територіальної оборони Збройних сил України.
Раніше ми повідомляли, що в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ексміністр оборони України Степан Полторак заявив, що Москва не відмовилася від своєї мети – знищити державу Україна.
Також нагадаємо, Савік Шустер уже зробив чотири щеплення від коронавірусу.