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Нападет ли Путин на Украину: "Свобода слова Савика Шустера"

Мария Дмитренко
28 января, 14:05
Также политики решили разобраться, сможет ли дипломатия остановить войну

В прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сегодня, 28 января, в 21:00 эксперты обсудят нападет ли Российская Федерация на Украину и не только.

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"Что делать?" – вопрос, который сегодня чаще всего задают себе украинцы. Что делать, если начнется вторжение? Если выключат свет? Если отключат связь?

В повестке вечера следующие вопросы:

  • Как рядовым украинцам защитить свои семьи и свою Родину?
  • Нападет ли Путин, и причем здесь Олимпиада в Китае?
  • Сможет ли дипломатия остановить войну?
  • Почему власть отказывается приходить на эфир и рассказывать украинцам, что делать в случае войны?

Среди гостей студии:

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  • Виталий Кличко – мэр Киева;
  • Сергей Кривонос – генерал Вооруженных сил Украины;
  • Сергей Притула – волонтер, общественный деятель;
  • Евгений Киселев – журналист, политический обозреватель;
  • Наталия Королевская – народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь";
  • Сергей Рахманин – народный депутат, "ГОЛОС", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Андрей Загороднюк – министр обороны Украины (2019-2020);
  • Павел Климкин – министр иностранных дел Украины (2014–2019);
  • Андрей Илларионов – эксперт "Украинского института будущего";
  • Ирина Щиголь – резервист 112-ой отдельной бригады территориальной обороны;
  • Елена Белецкая – глава "Украинского женского караула";
  • Марк Бабот – подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе.

От участия в эфире отказались:

  • Ирина Верещук – вице-премьер-министр Украины;
  • Алексей Резников – министр обороны Украины;
  • Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел Украины;
  • Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженными силами Украины;
  • Юрий Галушкин – командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Ранее мы сообщали, что в эфире "Свободы слова Савика Шустера" экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Москва не отказалась от своей цели – уничтожить государство Украины.

Также напомним, Савик Шустер уже сделал четыре прививки от коронавируса.