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Напад на Сергія Шефіра: стало відомо про стан пораненого водія

Світлана Москаленко
22 вересня, 11:50
Арахамія повідомив, що водій отримав три вогнепальні поранення

Водій першого помічника президента України Сергія Шефіра, який отримав вогнепальні поранення, був терміново госпіталізований в лікарню "Феофанія".

Як повідомили в ефірі каналу "Україна 24", водій в реанімації у вкрай важкому стані.

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Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що водій отримав три вогнепальні поранення.

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Замах на Сергія Шефіра

Сьогодні, 22 вересня, стало відомо про напад на авто першого помічника президента України. Напад стався поблизу села Лісники, що недалеко від Києва.

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В результаті нападу постраждав водій, сам Сергій Шефір в шоковому стані, але не постраждав. Правоохоронці проводять спецоперацію по затриманню злочинців.

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