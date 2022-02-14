НАБУ показало відео, як "слуга" Трубіцин домовляється про хабар

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Національне антикорупційне бюро на своїй сторінці Facebook оприлюднило відео переговорів учасників у справі за підозрою депутата Київської міськради Владислава Трубіцина у хабарі.

У ході діалогу зацікавлена у співпраці з депутатом особа розпитує, чи все по-чесному робиться, чи немає такого, що спочатку всі домовляються, все затверджується, а потім починаються якісь гойдалки. На що Трубіцин відповів, що такого немає, тому що у них "золота акція", бо вони партія від влади, і всі, хто спробує "засунути палки в колеса", дуже сильно пошкодують про це.

Реклама

Також він зазначив, що є "тривожна людина", яка має доступ до будь-якого міністра протягом години, якщо щось трапляється він зв'язується з чиновником.

В оприлюдненому відео обговорювалося, як організувати отримання дозволів на так звані "купави" в обхід регуляторних документів, а також яка вартість оформлення.

Реклама

У НАБУ також зазначили, що зібрані матеріали є частиною доказової бази та показують "залаштунки" організації торгівлі у столиці.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи у Києві, він пов'язаний із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Бутусов нагадав, що Єрмак до свого приходу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості у Києві.

Що інкримінують депутату

Слідство вважає, що депутат Київради з п'ятьма спільниками організували корупційну схему, у рамках якої отримували від підприємців неправомірний зиск за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі, повідомили в НАБУ.

Реклама

Незважаючи на те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їхні потенційні учасники інформували, що перемогу можуть здобути лише заздалегідь визначені компанії за винагороду.

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік. Детективи НАБУ зафіксували передачу 1,39 млн. грн. неправомірної вигоди двома траншами. Під час отримання другої частини – 1,26 млн грн – учасників схеми затримали "на гарячому".

Не перший скандал у "Слузі народу"

Це вже не перший "слуга народу", якого звинувачують у хабарі. Нещодавно депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ затримали на хабарі у розмірі 558 тис. грн.

За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги у укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Йому повідомили про підозру . Наразі на 11 лютого призначено суд, на якому Кузьміних оберуть запобіжний захід.