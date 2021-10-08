На здоров'я не скаржився. Нардепи сумніваються у природній смерті Полякова

Депутат Поляков раніше не скаржився на здоров'я / Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп Антон Поляков напередодні смерті був на засіданні Ради. Знайомі депутата кажуть, що раніше він не скаржився на здоров'я.

Про це розповіла депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина в ефірі каналу "Україна 24".

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За її словами, саме Поляков ініціював позачергове засідання напередодні. Хоча жоден з його законів на голосування не поставили.

Як розповідають колеги, Поляков вів активний спосіб життя і займався бігом, на здоров'я не скаржився.

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"Антону було лише 33 роки, він був молодою і дуже активною людиною. Це велика трагедія", – сказала Гришина.

У партії "Слуга народу" не виключають, що смерть могла бути пов'язана з політичною діяльністю Полякова, однак Гришина закликає не давати передчасних оцінок.

"Я чула ті версії, які висували колеги, про те, що він активно висловлювався проти чинної влади. У кожній фракції є люди, які виступають проти влади, тому зараз несправедливо і неправильно говорити такі речі. Версій може бути дуже багато, нам всім потрібно дочекатися офіційної версії", – зазначає Гришина.

Що відомо про Антона Полякова?

Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.

Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроекти, за якими є спільне рішення фракції.

А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020-му році став членом партії "За майбутнє".

Також Поляков відомий тим, що подав більше 6 тисяч поправок до банківського законопроекту, який регулює питання виведених з ринку банків. Взагалі до законопроекту подали рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч.

2 вересня 2020 року на Полякова напали в центрі Києва. Невідомий на вулиці почав душити нардепа і погрожувати йому. Потім нападник завдав кілька ударів в область грудної клітини.